Суд оставил под стражей Алексея Копайгородского

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Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на продление ареста.

Как писал "Кавказский узел", Алексея Копайгородского суд в сентябре 2024 года арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей, суд отказался освободить его. В январе 2025 года суд в Москве признал законным обыск в особняке Копайгородских. Суд в Москве до 17 мая оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жене Янине до этой же даты продлен срок домашнего ареста. 6 марта суд поместил под стражу до 17 мая Янину Копайгородскую, следствие пояснило изменение меры пресечения давлением на свидетеля. Копайгородская сообщила, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Также бывший мэр Сочи заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты Алексея Копайгородского, оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, апелляционные жалобы заявителей - без удовлетворения, сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Старший сын супругов Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер, так как их родители находятся в следственном изоляторе. Всего у них пятеро детей, в том числе годовалые двойняшки, сообщил сегодня "Коммерсант".

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

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