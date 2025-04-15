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08:49, 15 апреля 2025

Копайгородская попросила правозащитников помочь поместить детей в СИЗО

Янина Копайгородская в суде. Скриншот фото пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы от 06.03.25, https://t.me/moscowcourts/6068.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская обратилась к правозащитникам с просьбой разместить вместе с ней в СИЗО малолетних детей.

Как писал  "Кавказский узел", бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского суд в сентябре 2024 года арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей, суд отказался освободить его, его арест продлен до 17 мая оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жене Янине до этой же даты продлен срок домашнего ареста. 6 марта суд поместил под стражу до 17 мая Янину Копайгородскую, следствие пояснило изменение меры пресечения давлением на свидетеля. Копайгородская сообщила, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом. Старший сын Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер. Всего у Копайгородских  пятеро детей, в том числе годовалые двойняшки.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Также бывший мэр Сочи заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, арестованная по обвинению в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, обратилась к правозащитникам с просьбой поспособствовать помещению ее малолетних детей к ней в СИЗО, сообщила ТАСС сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

"Для моей подзащитной разлука с детьми - это самое тяжелое испытание, которое выпало на ее долю. Условия СИЗО позволяют размещать малюток вместе с мамой, благо в этом возрасте дети не понимают, что находятся в тюрьме", -  заявила адвокат.

Меткина указала, что Копайгородская обратилась по этому поводу в том числе к члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой, а также к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

Старший сын Копайгородских Давид Давлатов поддерживает просьбу матери, добавила адвокат. "Давид и так вынужден трудиться на двух работах, чтобы закрывать расходы, кормить и ухаживать за тремя самыми младшими, которые все время зовут маму", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Евы Меркачевой и Марии Львовой-Беловой к 8.40 мск не содержится информации о просьбе Копайгородской.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

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Автор: "Кавказский узел"

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