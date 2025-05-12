Алексей и Янина Копайгородские отрицают вину в получении двух взяток

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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена, против которых завели дело о вымогательстве взятки и особо крупной растрате, не признали вину в получении еще двух крупных взяток от региональных застройщиков, заявил адвокат Копайгородского Иван Миронов.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая стали известны подробности уголовного дела экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины. Речь, в частности, идет о посредничестве во взяточничестве, а также о давлении на свидетелей.

Алексея Копайгородского в сентябре 2024 года суд арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка. Жена бывшего мэра Сочи, обвинялась в растрате. Следствие считает, что за два года они, пользуясь своим положением, незаконно заработали почти 332 миллиона рублей

В начале мая бывшему мэру Сочи предъявили новые обвинения в получении двух крупных взяток. По данным следствия, средства Копайгородский получил от региональных застройщиков. Вместе с супругой он занимался коррупционной деятельностью около двух лет. В результате Копайгородские незаконно получили более чем 330 млн руб.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена, против которых завели дело о вымогательстве взятки и особо крупной растрате, не признали вину в получении еще двух крупных взяток от региональных застройщиков, заявил адвокат Копайгородского Иван Миронов,

«В новом обвинении не указаны конкретные действия или бездействия, за которые мой доверитель и его супруга Янина Копайгородская якобы получали денежные средства, стройматериалы и услуги по укладке газона. Речь в том числе идет о благоустройстве территории, в которую входят и газоны. Копайгородской и его жена вину не признают», — цитирует Миронова РАПСИ.

По словам Миронова, обвинение основывается исключительно на показаниях двух крупных сочинских застройщиков, один из которых утверждает, что именно на его деньги в марте 2022 года был приобретен за 35 млн рублей дом на Верховской улице и тогда же оформлен на Копайгородскую. Однако в это время она состояла в предыдущем браке, имея успешный бизнес, подчеркнул Миронов.

«Следствие умалчивает, чем конкретно Копайгородский поспособствовал взяткодателям в развитии бизнеса за два года своей якобы коррупционной деятельности», — цитирует ТАСС слова адвоката, который, что Копайгородские отвергают все предъявленные обвинения.

Эксперты прокомментировали просьбу Копайгородской разместить с ней в СИЗО детей Практика размещения детей вместе с матерями в СИЗО в России строго регламентирована, закон в данном случае не на стороне супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской, да и нахождение младенцев в местах заключения вызывает вопросы с гуманной точки зрения.

Отметим, что экс-главе Сочи Копайгородскому предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата, совершенная организованной группой). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет. Также Копайгородского обвинили по ч. 6 ст. 290 (получение особо крупной взятки) (три эпизода). За преступление грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Супруге Копайгородского Янине также предъявили обвинения по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве и двум эпизодам по статье о давлении на свидетелей.

Напомним, ранее Копайгородская обратилась к правозащитникам с просьбой разместить вместе с ней в СИЗО малолетних детей. Она выразила опасение, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом. Старший сын Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер. Всего у Копайгородских пятеро детей, в том числе годовалые двойняшки.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

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