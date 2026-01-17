×

Главная   /   Лента новостей
01:27, 17 января 2026

Имущество Алексея Копайгородского обращено в доход государства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд обратил в доход государства активы бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры, которая потребовала изъять в доход  государства 14 квартир, земельные участки, автомобили и другое имущество Алексея и Янины Копайгородских и связанных с ними людей и организаций. Защита экс-мэра Сочи назвала требование ведомства безосновательным.

В сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей. В августе Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Хостинский районный суд 16 января удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства активы бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант".

Ответчиками по делу, помимо самого Копайгородского, были его супруга Янина, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, автономная некоммерческая организация "Мир детства", четыре ООО "Алекс", "Бизнес Комфорт-Юг", "ТМ Отражение" и "Хугге" и восемь физлиц, в том числе подмосковный адвокат Евгений Дворовенко.

Генпрокуратура потребовала изъять в казну 77 объектов недвижимости, который были оформлены главным образом на Янину Копайгородскую и иных ответчиков. Эти объекты находятся в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Также в иске фигурирует коллекция редких вин стоимостью более 7,7 миллиона рублей, ювелирные изделия, почти два десятка наручных часов, складские комплексы, земельные участки, машино-места, десять автомобилей (в том числе несколько "Мерседесов" и Porsche 911). Отдельно ведомство потребовало изъять денежные средства в размере более 215 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, отчужденного до начала судебного разбирательства.

Ответчики заявляли, что активы имеют законное происхождение, однако суд принял решение об обращении спорного имущества в доход государства.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

Автор: "Кавказский узел"

