Прокуратура потребовала изъять у Копайгородских имущество на 1,6 миллиарда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры, потребовавшей изъять в доход государства 14 квартир, земельные участки, автомобили и другое имущество Алексея и Янины Копайгородских и связанных с ними людей и организаций. Защита экс-мэра Сочи назвала требование ведомства безосновательным.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября Мосгорсуд продлил срок ареста Алексея Копайгородского на три месяца, до 24 декабря.

В сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей. В августе Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Алексея Копайгородского, а также его родственников и других физических и юридических лиц на сумму 1,6 миллиарда рублей. Среди этих активов - 10 автомобилей, в том числе пять Mercedes, и элитное жилье в Санкт-Петербурге, а всего 77 объектов недвижимости, сообщает сегодня "Коммерсант".

Иск первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина поступил в Хостинский райсуд Сочи 16 октября. Судья 21 октября приняла иск к рассмотрению и удовлетворила ходатайство, наложив обеспечительный арест не только на имущество, но и на банковские счета Янины Копайгородской.

Ответчиками по иску, помимо Алексея Копайгородского и его жены, проходит мать бывшего мэра Галина Копайгородская, пять организаций и девять физических лиц. В числе 77 объектов, оформленных преимущественно на Янину Копайгородскую, - недвижимость в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Среди этой недвижимости – комплекс складских помещений в Краснодаре и в Ленинградской области, ряд земельных участков, две квартиры в Геленджике, девять в Сочи, одна около Эрмитажа в Санкт-Петербурге и две в престижных районах Москвы.

Недвижимость, по данным прокуратуры, была оформлена не только на родственников Копайгородского, но и на связанных с ним физических и юридических лиц. Однако фактическим владельцем имущества, по мнению прокуратуры, был сам экс-мэр Сочи. Прокуратура полагает, что имущество было получено в результате коррупционных правонарушений, пишет издание.

Защита назвала законным происхождение перечисленного имущества

Алексей и Янина Копайгородские не признают иск, сообщили изданию их адвокаты Иван Миронов и Елизавета Меткина. "Все объекты, указанные в иске, имеют законное происхождение, подтверждены договорами, декларациями и правоустанавливающими документами. Основания иска не подтверждены допустимыми доказательствами и основаны на предположениях о необоснованности владения", - сказала, в частности, Елизавета Меткина.

Подобное требование выходит за рамки разумного

Адвокат подчеркнула, что в состав имущества, которое предлагается обратить в доход государства, включено "единственное жилье, где постоянно проживают трое малолетних детей" Янины Копайгородской. «Подобное требование выходит за рамки разумного и нарушает права несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей», - сказала адвокат.

Также она назвала избыточными обеспечительные меры, отметив, что истец сначала «захотел изъять все имущество, а потом еще и заблокировать денежные средства на такую же сумму - на всякий случай».

"Такая позиция совершенно нелогична, поскольку изъятие недвижимости уже полностью покрывает заявленные требования. Арест денег здесь не нужен - это двойное ограничение, которое не имеет отношения к обеспечению иска. По сути, прокуратура хочет заморозить активы дважды", - сказала Елизавета Меткина.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.