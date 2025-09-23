×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:05, 23 сентября 2025

Продлен арест Алексея Копайгородского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оставил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в коррупции, под арестом на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка. Жена бывшего мэра Сочи обвинялась в растрате. Следствие считает, что за два года они, пользуясь своим положением, незаконно заработали почти 332 миллиона рублей. 14 мая суд продлил арест обоим до 17 августа. В начале августа Копайгородскому были предъявлены новые обвинения в легализации преступных доходов.

Московский городской 22 сентября продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, информирует "Коммерсант".

Срок ареста Копайгородского, обвиняемого в коррупции, продлен на три месяца, до 24 декабря.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:04, 23 сентября 2025
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
00:13, 23 сентября 2025
Названы имена семи убитых военных из Дагестана
22:03, 22 сентября 2025
Почти три тысячи грузовиков ожидают проезда из России в Грузию
21:24, 22 сентября 2025
Два бойца из Ростовской области убиты на Украине
19:44, 22 сентября 2025
Генпрокуратура добилась переноса процесса по делу Магомеда Каитова
18:54, 22 сентября 2025
Военный из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
Новости
Конфликт активистов с заявлением в ФСБ. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot.
01:16, 23 сентября 2025
Конфликт зоозащитников на юге России обернулся доносом в ФСБ о дискредитации армии
Пожарные закончили тушение. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
12:17, 22 сентября 2025
Потушен пожар на электроподстанции в кубанской станице
09:22, 22 сентября 2025
66 беспилотников сбиты в четырех регионах ЮФО
Самолет на посадке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:26, 22 сентября 2025
Сняты ограничения на работу сочинского аэропорта
Горит БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:27, 22 сентября 2025
Частные дома и электростанция повреждены на Кубани беспилотниками
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Аслан Арцуев*. Фото: кадр видеозаписи на YouTube www.youtube.com/watch?v=USWmaRXq0oA
22 сентября 2025, 23:16
Чеченский эмигрант Аслан Арцуев* объявлен в России в розыск

Мзия Амаглобели. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube.
22 сентября 2025, 20:18
Грузинские эмигранты попросили Европарламент поддержать "Список Мзии"

Канатная дорога в Нальчике. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot.
22 сентября 2025, 18:09
Суд обязал собственника канатной дороги в Нальчике выплатить компенсации пострадавшим при аварии

Яков Бушуев. Фото: https://www.instagram.com/p/DO3xX7_jBlg принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 сентября 2025, 15:14
Российскому активисту Якову Бушуеву отказано во въезде в Грузию

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше