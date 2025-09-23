Продлен арест Алексея Копайгородского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оставил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в коррупции, под арестом на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка. Жена бывшего мэра Сочи обвинялась в растрате. Следствие считает, что за два года они, пользуясь своим положением, незаконно заработали почти 332 миллиона рублей. 14 мая суд продлил арест обоим до 17 августа. В начале августа Копайгородскому были предъявлены новые обвинения в легализации преступных доходов.

Московский городской 22 сентября продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, информирует "Коммерсант".

Срок ареста Копайгородского, обвиняемого в коррупции, продлен на три месяца, до 24 декабря.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

