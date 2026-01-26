Копайгородская обжаловала изъятие в доход государства квартиры в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Супруга мэра Сочи Алексея Копайгородского обжаловала передачу в доход государства квартиры на Цветном бульваре в Москве, заявив, что это единственное жилье четверых несовершеннолетних детей.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры, которая потребовала изъять в доход государства 14 квартир, земельные участки, автомобили и другое имущество Алексея и Янины Копайгородских и связанных с ними людей и организаций. Защита экс-мэра Сочи назвала требование ведомства безосновательным. В январе суд обратил активы в доход государства, в их числе - 77 объектов недвижимости, в том числе в Москве.

В сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей. В августе Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Адвокаты Янины Копайгородской подали апелляцию на решение Хостинского суда об изъятии активов семьи в доход государства. Копайгородская выразила несогласие с изъятием квартиры на Цветном бульваре в Москве, пишет 25 января "Утренний Юг".

Копайгородская утверждает, что московская квартира является единственным жильем четверых несовершеннолетних детей. Адвокаты в иске также уточняют, что к участию в процессе по изъятию активов не был привлечен орган опеки, который должен был защищать права детей.

Адвокат Елизавета Меткина заявила, что "суд обязан оценивать соразмерность и последствия вмешательства в жилищные права несовершеннолетних" и не должен был допустить лишения детей единственного жилья.

Также защита обратила внимание в иске на то, что в доход государства было изъято имущество на более чем миллиард рублей, которые Янина Копайгородская взяла в банках еще до заключения брака с Алексеем Копайгородским.