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00:41, 1 июля 2026

Блогер-миллионник осужден в Ингушетии за хранение гранаты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил 30-летнего Мухаммада Марзиева к шести годам колонии за незаконное приобретение и хранение взрывного устройства.

По версии суда, Марзиев 25 января 2026 года в подвале дома на одной из улиц Малгобека обнаружил и поднял с земли полиэтиленовый пакет с ручной гранатой, которую он взял с собой.

В дальнейшем он перенес ручную гранату в свой дом и спрятал ее в шкафу спальной комнаты до того момента, пока ее не обнаружили и изъяли сотрудники полиции 6 февраля 2026 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила пресс-служба судов Ингушетии в своем Telegram-канале.

Кадр страница осужденного блогера Мухаммада Марзиева. Фото: marziev__jr/ instagram

В судебном заседании Марзиев признал вину. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью  51 Конституции России. 

Судом Марзиев признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в 20 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Марзиева на рассмотрение поступило 27 марта 2026 года, а приговор был вынесен 9 июня судьей Цечоевой при участии адвоката Богатырева.

По данным правоохранительных органов, речь идет о блогере-миллионнике Мухаммаде Марзиеве, занимавшемся организацией сборов пожертвований на различные цели посредством соцсетей, уточняет "Интерфакс".

О задержании в Ингушетии известного блогера религиозной тематики и общественного деятеля Мухаммада Марзиева сообщал 10 февраля Telegram-канал "Фортанга". 

"В спецоперации по его задержанию утром 6 февраля участвовали сотрудники ФСБ. Марзиев проходит обвиняемым по делу о хранении гранаты. Мухаммад дал признательные показания по этому делу, однако это могло быть сделано под давлением. Малгобекский городской суд отправил его в СИЗО на два месяца", - говорилось тогда в сообщении Telegram-канала со ссылкой на неназванный источник. 

Отметим, что на страницу Мухаммада Марзиева в Instagram* подписано более одного миллиона человек. Он организовывал сборы для строительства мечетей в Карабулаке и сельском поселении Ачалуки, а также школы хафизов в Малгобекском районе.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2025 года блогер из Ингушетии Руслан Долгиев сообщил, что был задержан более чем на сутки, после того как сотрудник на КПП в Северной Осетии применил силу. 

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Автор: Кавказский узел

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