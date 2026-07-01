Блогер-миллионник осужден в Ингушетии за хранение гранаты

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Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил 30-летнего Мухаммада Марзиева к шести годам колонии за незаконное приобретение и хранение взрывного устройства.

По версии суда, Марзиев 25 января 2026 года в подвале дома на одной из улиц Малгобека обнаружил и поднял с земли полиэтиленовый пакет с ручной гранатой, которую он взял с собой.

В дальнейшем он перенес ручную гранату в свой дом и спрятал ее в шкафу спальной комнаты до того момента, пока ее не обнаружили и изъяли сотрудники полиции 6 февраля 2026 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила пресс-служба судов Ингушетии в своем Telegram-канале.

В судебном заседании Марзиев признал вину. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции России.

Судом Марзиев признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства 1 и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в 20 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Марзиева на рассмотрение поступило 27 марта 2026 года, а приговор был вынесен 9 июня судьей Цечоевой при участии адвоката Богатырева.

По данным правоохранительных органов, речь идет о блогере-миллионнике Мухаммаде Марзиеве, занимавшемся организацией сборов пожертвований на различные цели посредством соцсетей, уточняет "Интерфакс".

О задержании в Ингушетии известного блогера религиозной тематики и общественного деятеля Мухаммада Марзиева сообщал 10 февраля Telegram-канал "Фортанга".

"В спецоперации по его задержанию утром 6 февраля участвовали сотрудники ФСБ. Марзиев проходит обвиняемым по делу о хранении гранаты. Мухаммад дал признательные показания по этому делу, однако это могло быть сделано под давлением. Малгобекский городской суд отправил его в СИЗО на два месяца", - говорилось тогда в сообщении Telegram-канала со ссылкой на неназванный источник.

Отметим, что на страницу Мухаммада Марзиева в Instagram* подписано более одного миллиона человек. Он организовывал сборы для строительства мечетей в Карабулаке и сельском поселении Ачалуки, а также школы хафизов в Малгобекском районе.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2025 года блогер из Ингушетии Руслан Долгиев сообщил, что был задержан более чем на сутки, после того как сотрудник на КПП в Северной Осетии применил силу.