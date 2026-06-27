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19:01, 27 июня 2026

Пользователи соцсети столкнулись со сложностями при покупке бензина в Ингушетии

АЗС в Ингушетии. Скриншот фото из Telegram-канала "Фортанга" от 26.06.26, https://t.me/fortangaorg/22553.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ингушетии выросли цены на бензин, на части заправок его нет в продаже. Также растут цены и на газ, пожаловались пользователи соцсети. В одной из сети заправок введены талоны на продажу, сообщила "Фортанга", не уточнив, где распространяются талоны и кому они положены.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов Северного Кавказа не объявляли о лимитах на продажу бензина, но отчитались о мерах для предупреждения дефицита. Наиболее острая ситуация сложилась в Дагестане, там же наблюдается самый существенный рост цен на бензин. 

В Ингушетии без объяснения причин приостановили работу часть АЗС "Роснефти" и других компаний, по данным на 26 июня. Так, на дороге из Назрани в Кантышево не работают как минимум три из пяти заправок. АЗС "Роснефти" обнесена цветной лентой. При этом ранее такой ситуации в республике не наблюдалось. "Нарус" отпускает топливо только по талонам, пишет "Фортанга". 

Объявление о продаже бензина по талонам. Скриншот фото из Telegram-канала "Фортанга" от 26.06.26, https://t.me/fortangaorg/22553.К сообщению приложена фотография, где на заправке приклеено бумажное объявление "Бензин только по талонам!"

Где выдаются талоны, на какие объемы топлива и кому они положены, в сообщении не указано.

"Всегда все заправки на этой дороге работали, а сегодня вот такая ситуация. Уже сомнения, не связано ли это с бензиновым кризисом в стране. Цены у нас продолжают расти", - приводятся в сообщении слова одного из автомобилистов.

На странице издания в Instagram*  к 19.01 мск публикация набрала 92 комментария.

Пользователи в основном делятся личным опытом поиска топлива, ценами на разных заправках и своими предположениями о причинах происходящего. Также в комментариях активно обсуждаются наличие бензина, работа АЗС, стоимость газа и возможные дальнейшие изменения цен.

Часть пользователей утверждает, что столкнулась с отсутствием топлива или ограничениями на отпуск.

"В Магасе цены стоят, но по факту бензина нет. Заправился на "Нарус" за 80 рублей и то 30 литров на машину одну только", - написал пользователь dom_dverei_laminata.

"Бензина нет во многих заправках, сегодня смотрели. С 95-м беда", - отметил ___ruket___.

"А где взять эти талоны?" - прокомментировал еще один пользователь.

В комментариях приводятся разные сведения о работе АЗС сети.

«Не понимаю причин для паники. Я спокойно заправляюсь в "Роснефти", за 68 рублей 95-й бензин, хоть тащи тоннами, дают. В чем причина паники-то?" - спросил myaso_boynya.

"Сегодня посмотри - "Роснефть", заправки все закрыты", - ответил legioner.06.

"Не было уже", - добавил molemole777.

Пользователи делятся собственными наблюдениями после объезда АЗС.

"С вечера его нет. Только заехал домой - из восьми заправок "Роснефти" в одной только было", - заявил carskijlev889.

"Я сегодня объездил всю Назрань, не нашел заправки с бензином", - указал akhmed0307.

Цены на одной из заправок. Скриншот фото из Telegram-канала "Фортанга" от 26.06.26, https://t.me/fortangaorg/22553.Стоимость газа также растет.

"В Ингушетии 80% на газу ездят, поэтому особо и не почувствуют люди приостановление", - высказал мнение in_sa_ko.

"Так газ уже 32 рубля", - ответил t0chiev.

 "Думаешь, газ не будет дорожать? На 7 рублей резко поднялась цена. Дело не в том, на газу или нет. Соляра подорожала. Цены на всё скаканут вверх", - полагает dimitri0644.

Несколько комментаторов высказывают собственные версии происходящего.

"Искусственно создают ажиотаж, типа дефицит, бензина нет, потом за сотку, а то и более за литр начнут продавать. На экспорт за копейки продают, а на внутреннем рынке по полной отрываются", - пишет dma_23_01_797.

Искусственный дефицит, где ты видел такой бизнес, чтобы цены выросли на товар на 30% за неделю и на него бросались как голодные, скоро заправки заработают, а цены будут такими же высокими как и сегодня", - считает morgan_57272.

"Как такое возможно? Страна, которая занимает ведущие места по добыче, переработке нефти - и проблема с бензином???" - отметил ing__mado__ing.

«А чем занимается ФАС и прокуратура? Буквально вчера была новость, что в Ингушетии нет дефицита. Значит, искусственно создается ажиотаж", - написалa madina_akh.

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Автор: "Кавказский узел"

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