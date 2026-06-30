Семье подтопленцев в Ингушетии отказано во временном жилье

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Чиновники в Ингушетии отказались предоставить временное жилье семье Оздоевых из села Средние Ачалуки, чей дом пострадал в результате наводнения в мае.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая из-за подтопления были эвакуированы 75 жителей сельского поселения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, в числе эвакуированных были 30 детей. В Троицком и Карабулаке было подтоплено более 40 домов.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Многодетная семья Оздоевых из семи человек уже месяц живет у родственников. Во время наводнения в конце мая произошёл размыв грунта и теперь жить в своем доме им опасно, сообщил телеканал "Магас-24" в своем видеосюжете.

"Мой старший брат здесь живет и месяц как его семья не может вернуться домой. Приехали сотрудники МЧС и сказали, что тут жить опасно и их эвакуировали", - рассказал младший брат Оздоева Артур Оздоев.

На место выезжали представители местного самоуправления Малгобекского района, глава сельской администрации и специалисты МЧС. Они составили акты, зафиксировали повреждения, но больше никаких мер с тех пор не приняли.

"Сюда должна приехать комиссия и выяснить почему образовалась оползневая зона и потом она должна решить. Со стороны администрации все сделано, мы направили письма, заявления пострадавших жильцов. Жильцы тоже отправили в свою очередь заявления", - сообщил глава администрации поселка Средние Ачалуки Иса Эсмурзиев.

При эвакуации из-за стихийного бедствия людям должно быть предоставлено временное жильё, однако в администрации сообщают об отсутствии маневренного фонда, а вышестоящие инстанции, в том числе правительство республики, не обращают внимания на проблемы Оздоевых. Единственная надежда у низ остается на решение регионального МЧС.

"Есть организация, я с ними уже связывался, которая готова выехать и зафиксировать факт оползня. На следующей неделе я созвонюсь обязательно представителями этой организации и приглашу их сюда, чтобы они дали уже конкретное заключение. Если они скажут, что опасности нет, то администрация села может этот участок выровнять и люди смогут вернуться в свой дом. Если специалисты такие гарантии не дадут, людей мы обратно в дом не заселим, потому что это опасно", - рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и ЧС Ингушетии Умалат Мисраулов.

По утверждению телеканала, такое положение вещей ставит в тупик семью Оздоевых. Если дом признают опасным, жить им там запретят. В Малгобекском районе режим ЧС не вводился, поэтому государство не обязано помогать местным жителям. "Мы не знаем, сколько еще придется ютиться у родственников. Если бы нам конкретно сказали, на какие меры нам рассчитывать, мы бы уже предприняли свои действия, так как тут живет многодетная семья", - сказал представитель семьи.

"Кавказский узел" также писал, что семья жительницы Ингушетии Хадижат Дзахкиевой, которой лишь с третьего раза присвоили звание "Мать-героиня", заявила об отсутствии выплат и помощи с жильем. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что федеральные нормы предусматривают выплаты и льготы, но не обязывают власти предоставлять таким семьям жилье.