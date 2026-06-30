×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:09, 30 июня 2026

Семье подтопленцев в Ингушетии отказано во временном жилье

Кадр семья из села Средние Ачалуки в Ингушетии не может получить временное жилье. Фото: Фортанга / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники в Ингушетии отказались предоставить временное жилье семье Оздоевых из села Средние Ачалуки, чей дом пострадал в результате наводнения в мае. 

Как писал "Кавказский узел", в конце мая из-за подтопления были эвакуированы 75 жителей сельского поселения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, в числе эвакуированных были 30 детей. В Троицком и Карабулаке было подтоплено более 40 домов. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Многодетная семья Оздоевых из семи человек уже месяц живет у родственников. Во время наводнения в конце мая произошёл размыв грунта и теперь жить в своем доме им опасно, сообщил телеканал "Магас-24" в своем видеосюжете.

"Мой старший брат здесь живет и месяц как его семья не может вернуться домой. Приехали сотрудники МЧС и сказали, что тут жить опасно и их эвакуировали", - рассказал младший брат Оздоева Артур Оздоев.

Кадр семья из села Средние Ачалуки в Ингушетии не может получить временное жилье. Фото: Фортанга / Telegram-канал

На место выезжали представители местного самоуправления Малгобекского района, глава сельской администрации и специалисты МЧС. Они составили акты, зафиксировали повреждения, но больше  никаких мер с тех пор не приняли.

"Сюда должна приехать комиссия и выяснить почему образовалась оползневая зона и потом она должна решить. Со стороны администрации все сделано, мы направили письма, заявления пострадавших жильцов. Жильцы тоже отправили в свою очередь заявления", - сообщил глава администрации поселка Средние Ачалуки Иса Эсмурзиев.

При эвакуации из-за стихийного бедствия людям должно быть предоставлено временное жильё, однако в администрации сообщают об отсутствии маневренного фонда, а вышестоящие инстанции, в том числе правительство республики, не обращают внимания на проблемы Оздоевых. Единственная надежда у низ остается на решение регионального МЧС.

"Есть организация, я с ними уже связывался, которая готова выехать и зафиксировать факт оползня. На следующей неделе я созвонюсь обязательно представителями этой организации и приглашу их сюда, чтобы они дали уже конкретное заключение. Если они скажут, что опасности нет, то администрация села может этот участок выровнять и люди смогут вернуться в свой дом. Если специалисты такие гарантии не дадут, людей мы обратно в дом не заселим, потому что это опасно", - рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и ЧС Ингушетии Умалат Мисраулов

По утверждению телеканала, такое положение вещей ставит в тупик семью Оздоевых. Если дом признают опасным, жить им там запретят. В Малгобекском районе режим ЧС не вводился, поэтому государство не обязано помогать местным жителям. "Мы не знаем, сколько еще придется ютиться у родственников. Если бы нам конкретно сказали, на какие меры нам рассчитывать, мы бы уже предприняли свои действия, так как тут живет многодетная семья", - сказал представитель семьи.

"Кавказский узел" также писал, что семья жительницы Ингушетии Хадижат Дзахкиевой, которой лишь с третьего раза присвоили звание "Мать-героиня", заявила об отсутствии выплат и помощи с жильем. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что федеральные нормы предусматривают выплаты и льготы, но не обязывают власти предоставлять таким семьям жилье.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
17:13, 30 июня 2026
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
14:36, 30 июня 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
09:41, 30 июня 2026
Старший сержант из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
22:38, 29 июня 2026
Военный из Ростовской области убит в зоне СВО
19:11, 29 июня 2026
Загрязнение воздуха зафиксировано в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА
17:46, 29 июня 2026
Житель Дагестана осужден за захват заложниц в магазине
Все события дня
Новости
21:16, 30 июня 2026
Житель Ингушетии получил срок за подготовку атаки на храм в Сунже
Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
15:34, 30 июня 2026
Семья матери-героини из Ингушетии пожаловалась на отсутствие помощи с жильем
АЗС в Ингушетии. Скриншот фото из Telegram-канала "Фортанга" от 26.06.26, https://t.me/fortangaorg/22553.
19:01, 27 июня 2026
Пользователи соцсети столкнулись со сложностями при покупке бензина в Ингушетии
02:41, 26 июня 2026
Двое жителей Ингушетии задержаны за незаконное хранение оружия
21:12, 25 июня 2026
Подполковник из Ингушетии убит на Украине
Персоналии
Скриншот https://youtu.be/8PUjcL9Ofxw
15:00, 30 июня 2026
Роберт Мубарякович Кузовков (Семен Скрепецкий)
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
10:55, 30 июня 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
10:50, 30 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
10:58, 21 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Несчастный случай в Ингушетии сблизил Северный Кавказ
Фото
22:48, 3 июня 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С Днем республики!
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пожар на НПЗ в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DXtQI98jaN9/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 июня 2026, 18:51
Региональный режим ЧС отменен в Туапсе

Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
30 июня 2026, 15:34
Семья матери-героини из Ингушетии пожаловалась на отсутствие помощи с жильем

Заправка в Краснодаре. Фото Елены Синеок, Юга.ру
30 июня 2026, 10:41
Попытка Кондратьева объясниться о причинах скачка цен на топливо вызвала иронию у жителей Кубани

Река Сунжа в Чечне. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=4wYF3ZD9hVo
30 июня 2026, 07:42
Жители Чечни самостоятельно очистили берега Сунжи

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше