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04:59, 29 июня 2026

Альпинист спасен в горах Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе горы Базардюзю альпинист сорвался со скалы и получил серьезные травмы. Спасатели спустили его с горы и передали врачам.

Вечером 28 июня на горячую линию 112 МЧС Азербайджана поступило сообщение о том, что в Губинском районе в направлении вершины Базардюзю сорвался со скалы альпинист.

На место происшествия выдвинулись спасатели. Они выяснили, что альпинист Алтай Джафаров сорвался со скалы на высоте около 3500-3800 метров, получил телесные повреждения разной степени тяжести и оказался в состоянии, угрожающем жизни, пишет сегодня, 29 июня Report.az.

Альпинистами Службы спасения особого риска пострадавшему была оказана первая помощь на месте, после чего его эвакуировали из труднопроходимой горной местности и передали врачам скорой помощи, пишет Oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце 2017 ода в районе горнолыжного курорта Туфандаг пропали трое альпинистов. Нашли их лишь в мае 2018 года, все они были мертвы. По данным властей, все погибли от переохлаждения.

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Автор: "Кавказский узел"

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