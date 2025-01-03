Рост цен на проезд в автобусах вызвал недовольство астраханцев

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В Астрахани с 1 января стоимость проезда в автобусах увеличилась с 31 до 45 рублей. Местные жители раскритиковали в соцсети решение повысить тариф почти на 50 процентов.

В Астрахани с 1 января увеличилась стоимость проезда в автобусах малой вместимости. Тариф вырос с 31 рубля до 45 рублей – почти на 50 процентов.

Власти заявили, что жители Астрахани стали больше зарабатывать, и увеличение зарплаты позволяет им тратить больше на проезд. Горожанам, которые желают сэкономить, предлагается купить транспортную карту. Для ее владельцев действуют значительные скидки, сообщило 2 января издание Astrakhanpost.ru.

Пост о подорожании проезда в астраханских автобусах 2 января в соцсети "ВКонтакте" опубликовал паблик "Типичная Астрахань", на который подписаны более 113 тысяч пользователей. На 08.40 мск 3 января эта запись набрала 11 отметок с реакцией пользователей и 14 комментариев.

Новогодний подарок от администрации и лично от [губернатора] Бабушкина", – сыронизировал Евгений Политов.

"Это у вас в городе еще дёшево. В селах общественного транспорта давно нет, такси до райцентра, до которого 18 километров, стоит 200 рублей с человека", – написала Галина Медонова.

"Вопрос, а законно ли они повысили проезд без карты "Тройка" до 45 рублей? Получается так, что они умышленно заставляют людей покупать свои карты, тем самым лишают возможности выбора оплаты проезда. Ведь я всё равно плачу за проезд и не важно картой банка, "Тройкой" или наличкой. И почему я должен платить больше, если у меня нет "Тройки"? Вопрос другой, почему если я не использовал свои 20 поездок, то у меня деньги списываются? Почему они не переходят на другой месяц, если у меня нет такой необходимости в 20 поездках? Мошенничество однозначно, что хотят то и делают. А вот законны ли их действия?" – задался вопросом Юрий Тут.

"Я их поздравляю! Пусть сами на своих автобусах и катаются. На 50 процентов подняли цену! Да мне тогда комфортнее вызвать такси до работы, 100 рублей цена. Еду один и дорога занимает 10 минут, плюс 5 минут ожидания. А тут 45 рублей отдал, стоишь как килька в банке. Дойти до остановки, дождаться, приехать и дойти от остановки – все это занимает суммарно от 45 до 60 минут. Так что автобус стал нерентабельным", – заявил Станислав Крабов.

"Будем на маршрутках ездить", – подчеркнула Инна Злых.

"Предлагаю ездить в синеньких маршрутках, не оплачивать проезд, так как согласно правилам, если у пассажира не оказалось средств на проезд, то он имеет право проезда до следующей остановки бесплатно", – написал Андрей Земцов.

"Кавказский узел" также писал, что жители Астрахани ранее неоднократно жаловались, что тариф на проезд в астраханском общественном транспорте выше, чем в некоторых других городах страны, и не соответствует уровню доходов астраханцев.

В 2021 году сами астраханские перевозчики после очередного повышения цен на проезд заявили, что заниматься извозом невыгодно, и что многие водители уходят с маршрутов, несмотря даже на то, что в городе не хватает автобусов. Астраханцы в то время пожаловалась в соцсети на плохое качество транспортных услуг, они подчеркнули, что город столкнулся с кризисом системы общественного транспорта.

20 декабря 2023 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в рамках реформы общественного транспорта часть маршруток в Астрахани будет заменена на автобусы большой вместимости. Власти уже неоднократно обещали решить проблему с общественным транспортом, но эти обещания так и остались невыполненными, отметили в ответ на это астраханцы в соцсети.

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