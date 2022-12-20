20 декабря 2022, 09:51

Транспортные инициативы властей вызвали скепсис у астраханцев

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В рамках реформы общественного транспорта часть маршруток в Астрахани в январе будет заменена на автобусы большой вместимости, заявил губернатор Игорь Бабушкин. Власти уже неоднократно обещали решить проблему с общественным транспортом, но эти обещания так и остались невыполненными, отметили астраханцы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Астрахани ранее неоднократно жаловались на проблему с общественным транспортом. Так, 1 сентября 2021 года в маршрутках Астрахани выросли цены за проезд. Их водители тогда пояснили, что были вынуждены увеличить тариф из-за роста цен на топливо. При этом они отметили, что заниматься извозом невыгодно, и что многие водители уходят с маршрутов несмотря даже на то, что в городе не хватает автобусов. Астраханцы в то время пожаловалась в соцсети на плохое качество транспортных услуг, они подчеркнули, что город столкнулся с кризисом системы общественного транспорта.

Власти планируют провести масштабную реформу общественного транспорта в Астрахани. Речь идет о замене части маршруток, которые сейчас выполняют в городе пассажирские перевозки, на автобусы, в том числе большой вместимости.

Новая маршрутная сеть начнет функционировать в январе, поэтапно будут запущены 15 автобусных маршрутов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он уточнил, что автобусы оснащены системой бесконтактных платежей, передал 19 декабря региональный портал Astrakhan.su.

"Уже в январе мы запускаем новую маршрутную сеть с новой моделью транспортного обслуживания. Мы уже получили почти 100 новых автобусов. Комфортабельные, современно оснащённые, красивые", – сказал Бабушкин.

Новые маршруты позволят горожанам добираться в нужную точку без пересадок. Автобусы снизят нагрузку на дороги Астрахани, поскольку с их запуском снизится общее количество транспорта на улицах, добавил он.

"Мы действительно провели колоссальную работу. Я благодарен федеральному правительству за финансирование нашего проекта и методологическую помощь", – привело 19 декабря слова  Бабушкина на своем сайте "РИА Волга".

Запись о том, что власти планируют провести в Астрахани реформу общественного транспорта, была опубликована 19 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей. На 08.30 мск эта публикация набрала 64 отметки с реакцией пользователей и 48 комментариев. Большая часть их авторов высказалась скептически.

"С трудом верится", – отметил Николай Тюрин. "Надолго ли?" – спросил Владимир Золотов.

"В начале 2022 года обещали, опять обещают. Поверю, когда увижу", – написала Лина Цветкова.

"Без пересадок? Сомнения грызут. А ещё сомнения, что эти автобусы дадут в сельскую местность. Так и будем на маршрутках кое-как с грехом пополам…" – заявил пользователь с ником Анна Анюта.

"Ну-ну, посмотрим, решит ли это проблему районов, где маршрутки ходят как хотят и до скольки хотят", – отметил Кефрон Зеленолист.

"Губернатор уверен, что транспортный комплекс – это основа основ любого региона. А губернатор не уверен, что качественные дороги – это основа основ любого транспортного комплекса?" – задался вопросом Спартак Белов.

"Проезд будет в три раза дороже?" – спросил Igor Qqq. "31 рубль. Плюс система проездных", – ответил ему Тимур Насыбуллаев.

"Только бесконтактная система оплаты? Сами на них ездите тогда", – заявила Екатерина Ананьева.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

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Примечание:

"Активисты на пикетах потребовали вернуть троллейбусы в Астрахань", "Прокуратура Астраханской области заинтересовалась ДТП с автобусом под Рязанью", "Пассажиры рейса "Москва - Астрахань" размещены в сельской школе после ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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20 декабря 2022, 08:56

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