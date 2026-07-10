ФСБ рапортовала о предотвращении теракта на военном аэродроме Ростова-на-Дону

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13 дронов планировалось использовать для взрывов на военном аэродроме "Ростов-Центральный", теракт спланирован украинской стороной, заявила ФСБ.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с применением беспилотников на военном аэродроме "Ростов-Центральный".

"Органами Федеральной службы безопасности в Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома "Ростов-Центральный", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ на своем сайте.

Целью теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. "Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - отметили в ЦОС.

Мужчина, получив от представителя украинской спецслужбы предложение принять участие в осуществлении атаки, добровольно обратился к силовикам и сообщил о планируемом теракте.

В ФСБ сообщили, что после обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля ФСБ отчиталось об аресте двух человек, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. Один из подозреваемых был задержан в Краснодарском крае, другая, уроженка Ростовской области, - в Москве.