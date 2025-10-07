Аналитики сравнили второе вручение Кадырову звания героя Чечни с советской эпохой

Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев получал множество наград, однако, в отличие от главы Чечни Рамзана Кадырова, не назначал их себе сам. Повторное присвоение Кадырова звания героя Чечни служит, скорее всего, несет компенсаторную функцию.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 24 февраля 2023 года стал первым обладателем звания героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного Кадыровым. 5 октября по случаю дня рождения ему вручили второй раз звание героя Чечни. При этом указ о присвоении он подписал сам.

Вручение главе Чечни Рамзану Кадырову второй раз звания героя Чечни прокомментировали 6 октября корреспонденту "Кавказского узла" профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), политолог Алексей Кузьмин; Член Центра Адама Смита, политолог Сергей Бойко; старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня; председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Алексей Кузьмин выразил удивление, что существуют такого рода региональные награды. "Скажем, в городе Санкт-Петербурге существует замечательное звание «Заслуженный артист Санкт-Петербурга», - иронично заметил он.

Для получения такой награды членам политбюро требовалось решение политбюро

С точки зрения любви Кадырова к наградам политолог видит общую черту с ушедшей давно эпохой Леонида Ильича Брежнева, при этом он отметил, что награды генсек не назначал сам себе. "И хотя всё это было не очень хорошо, но тогда все было гораздо корректнее, потому что медали вручались Президиумом Верховного Совета, а Леонид Ильич Президиум Верховного Совета не возглавлял. Он был генеральным секретарем КПСС, но не президентом. Кроме того, в некотором смысле, там еще было коллективное руководство. В том смысле, что для получения такой награды членам политбюро требовалось решение политбюро. Стоял вопрос о соблюдении внутренних балансов политбюро», - пояснил Кузьмин.

Он напомнил, что Кадыров обеспокоен тем, чтобы власть в республике унаследовали его дети. "При всей формальной спаянности чеченского режима, реальное престолонаследие, транзит власти в Чечне может породить массу разных неожиданностей. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но никому не нужен очаг полу-горячей войны", - сказал Кузьмин.

По его мнению, восприятие Кадырова и его наград федеральным центром может разнится. "Москва делится на две неравных половины. Одна половина считает, что вообще-то, конечно, давно пора бы Чечню [успокоить]... Это существенно различается в зависимости от того, на каком уровне мы на это смотрим. Дополнительно раздражают, скажем, систематические попытки чеченского по происхождению бизнеса ввязываться в большие федеральные свары", - подчеркнул Кузьмин.

По его словам, награды несут компенсаторную роль в глазах не только населения Чечни, но наблюдателей со стороны. "На фоне проблем это какая-то компенсаторная функция.. Поскольку проблем достаточно много. В свое время возникла идея, чтобы повторить опыт Российской империи и использовать чеченцев как дикую дивизию, как высоконадежные, высокодоброкачественные, самостоятельные войска. Насколько я понимаю, опыт СВО демонстрирует, что тут не все так гладко», - резюмировал Кузьмин.

Это награждение скорее несет компенсаторную функцию на фоне текущего ослабления позиций Рамзана Кадырова

Сергей Бойко также обратил внимание на компенсаторную роль награждения Кадырова самого себя. "Это награждение скорее несет компенсаторную функцию на фоне текущего ослабления позиций Рамзана Кадырова. Де факто на фоне проблем со здоровьем он ощущает себя "хромой уткой", которая не может обеспечить передачу власти своему преемнику", - заявил Бойко.

В настоящее время страна и регионы претерпевают период трансформации государственности, считает Алексей Гуня. "И на фоне регионов Северного Кавказа Рамзан Кадыров действительно выглядит как лидер, который не может быть сравниться с другими. То есть он и республика, территория выглядят довольно выгодно по отношению к другим. И в этом плане присвоение какой-то награды, оно не будет иметь отрицательных эмоций. Оно будет восприниматься, как должное", - сказал он.

По словам профессора, награждение можно рассматривать в более широком контексте - показать заслуги лидера Чечни федералам. "Чтобы они могли бы быть видимы на федеральном уровне, в том числе, и его умение администрировать. Показать, что он мог бы занять какой-то другой пост, но, по всей видимости, какие-то факторы повлияли на то, что он остался на этом уровне, на уровне региона. Хотя зачем дважды награждать званием Героя - непонятно", - пояснил Гуня.

Желание быть в центре внимания и получать награды вполне в современном тренде, а не только пережиток советского периода, считает Светлана Ганнушкина*.

"Есть такой анекдот времен Брежнева, что на похоронах генсека он встает из гроба и спрашивает собравшихся: "А посмертно? (наградить)". Но в настоящее время у нас есть свежие примеры. Президент США Дональд Трамп, например, откровенно выпрашивает Нобелевскую премию мира. Почему бы Кадырову таким награждением не отметить себя?» - задается она вопросом.

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни – ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Кадыров и его награды".

