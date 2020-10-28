Кадыров поспорил с Песковым о субординации во внешней политике

28 октября 2020, 19:13

В ответ на критику пресс-секретаря президента России Рамзан Кадыров повторил свою критику президента Франции Эммануэля Макрона, которого ранее сравнил с террористом, и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

Как писал "Кавказский узел", решение президента Франции организовать в стране "просвещенный ислам" и его отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада вызвали резкую критику руководства Чечни. 27 октября Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Салах Межиев выступил с критикой в адрес Макрона 26 октября, как сообщила пресс-служба ДУМ Чечни, "в связи с поручением президента Франции Эммануэля Макрона повесить карикатуры на величайшего из людей, пророка Мухаммада, на все правительственные здания страны". При этом источник сведений о поручении Макрона Межиев и пресс-служба ДУМ Чечни не указали.

Только президент страны может определять внешнюю политику России, у глав регионов таких полномочий нет, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Кадырова к Эмманюэлю Макрону "прекратить нападки на веру".

"Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не определяют ее, не принимают каких-либо решений", - подчеркнул Дмитрий Песков. "Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", - отметил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Рамзан Кадыров поспорил с Дмитрием Песковым по поводу своих слов в адрес французского президента, заявив, что ему не надо объяснять, кто в стране занимается внешней политикой, так как он сам разбирается в этих вопросах.

«Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он указал, что «снова как мусульманин» повторяет свои слова в отношении Макрона «и готов это сделать еще тысячу раз». «За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» - подчеркнул Кадыров.

17 октября Рамзан Кадыров также высказался по поводу убийства Самуэля Пати. Он осудил преступление, но назвал неуважительное отношение к исламу провокацией, а также призвал не акцентировать внимание на национальности предполагаемого убийцы. Глава Чечни построил свое заявление как ответ на обвинение в адрес этнических чеченцев, тогда как таких обвинений правоохранительными органами и властями Франции применительно к убийству Пати не было озвучено, вопрос об ответственности чеченцев как этнической группы за это преступление французскими правоохранителями не ставится.

Рамзан Кадыров уже не впервые говорит о готовности пойти против позиции Кремля. Так, в сентябре 2017 года он пригрозил выступить против России, если власти страны займут сторону организаторов преследования мусульман в Мьянме, где произошли столкновения между буддистами и мусульманами - представителями народа рохинджа. В Грозном прошел митинг в поддержку мусульман Мьянмы, на который, по данным МВД Чечни, пришли 1,1 миллиона человек.

Однако спустя несколько дней после этого митинга глава Чечни заявил о том, что "никакой надобности в митингах в настоящее время нет", и призвал мусульман России "не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах". В своем сообщении Кадыров также добавил, что "теперь рохинджа необходима гуманитарная помощь, а не акции солидарности".

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с марта 2007 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика.

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что он, как "пехотинец верховного главнокомандующего", подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. В 2017 году он минимум дважды заявлял о своей готовности к отставке, причем оба заявления на эту тему прозвучали в течение четырех месяцев.

Рамзан Кадыров регулярно высказывался по вопросам, которые находятся за рамками интересов регионального лидера, и давал тем самым понять, что он "перерос" свою должность, указали тогда "Кавказскому узлу" политологи. В мае 2019 года Кадыров отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника. А в октябре того же года заверил журналистов, что не хочет работать вне Чечни и не претендует на должность федерального уровня.