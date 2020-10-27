Кадыров и Межиев сравнили Макрона с террористом

27 октября 2020, 15:59

Решение президента Франции организовать в стране "просвещенный ислам" и его отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада вызвали резкую критику руководства Чечни. Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Как писал "Кавказский узел",16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. 19 октября глава МВД Франции объявил о намерении посетить Москву для обсуждения высылки россиян, которым отказано в статусе беженца.

Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила убийство учителя. Это сделал и Рамзан Кадыров, призвав не акцентировать внимание на национальности Анзорова. Французское общество шокировано убийством учителя, в котором заподозрен чеченец, и это может привести к ухудшению отношения к выходцам из Чечни, предположили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Рамзан Кадыров выступил сегодня с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сравнив его с террористом. "Французские власти поддерживают публикации карикатур на пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова". Более того, Макрон решил, что изменит их религию и создаст во Франции "просвещенный ислам". Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Он также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Поводом для этих заявлений стало убийство Самуэля Пати, сообщило 26 октября РИА "Новости".

"Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. [...] Его (Самуэля Пати) вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом", - написал Кадыров, упрекнув президента Франции также в том, что тот создает "условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи".

Эмманюэль Макрон посмертно наградил Самюэля Пати орденом Почетного легиона, пишет сегодня "Коммерсант".

Муфтий Чечни Салах Межиев также выступил с критикой в адрес Макрона "в связи с поручением президента Франции Эммануэля Макрона повесить карикатуры на величайшего из людей, пророка Мухаммада, на все правительственные здания страны", сообщила 26 октября пресс-служба ДУМ Чечни.

"Он дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей, пророка Мухаммада, на все правительственные здания на территории страны. Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей", - приводятся слова Межиева в публикации на странице муфтията в Instagram.

Источник сведений о поручении Макрона Салах Межиев и пресс-служба ДУМ Чечни не указали. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. "Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", - привел перевод слов Макрона "Обозреватель".

В свою очередь глава французского региона Окситания Кароль Дельга, чтобы почтить память Самюэля Пати, организовала проекции карикатур Charlie Hebdo на фасадах двух гостиниц в Тулузе и Монпелье, сообщил 20 октября на своем сайте телеканал France 3, публикацию которого перевел "Кавказский узел".

Следователи связывают убийство с профессиональной и личной позицией преподавателя - во время урока, посвященного свободе выражения мнений, он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммада из французского сатирического журнала Charlie Hebdo, и это не понравилось родителям учеников-мусульман. Убийство квалифицировано как преступление террористического характера.

Напомним, в январе 2015 года на офис редакции Charlie Hebdo, который несколько раз публиковал карикатуры на ислам и пророка Мухаммада, было совершено нападение, во время которого были убиты 12 человек. Во многих странах прошли акции памяти погибших, но в Грозном, напротив, провели акцию "Мы любим Мухаммада". Власти Чечни заявили, что в митинге приняли участие более миллиона человек при населении республики 1,3 миллиона. В сентябре 2020 года журнал переиздал карикатуры на пророка Мухаммада, после чего Салах Межиев проклял редакцию Charlie Hebdo.