Минтранс пообещал вывезти всех желающих с юга России

24 февраля 2022, 12:22

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Все желающие покинуть регионы юга России будут оперативно вывезены автобусами и железнодорожным транспортом, заявили в федеральном министерстве транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. После отмены полетов в Ростов-на-Дону в Саратове совершили посадку три самолета.

Министерство транспорта России оперативно вывезет всех желающих с юга страны железнодорожным и автобусным транспортом, будет оказана вся необходимая помощь, привело сегодня РИА "Новости" сообщение министерства.

Минтранс России создал оперштаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Имеющихся ресурсов достаточно для вывоза людей в условиях закрытых аэропортов, привел сегодня ТАСС сообщение ведомства.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".