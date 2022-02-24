Три самолета совершили посадку в Саратове после отмены полетов в Ростов-на-Дону

24 февраля 2022, 11:46

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В саратовском аэропорту Гагарин совершили посадку три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону. Суда использовали этот аэропорт как запасную площадку после запрета на полеты на юге России.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. Также сегодня стало известно, что в Азовском море приостановлено судоходство.

В Саратове на запасной аэродром приземлились три рейса авиакомпании "Азимут", из-за запрета использования южного воздушного пространства, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу саратовского аэропорта Гагарин.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту "Гагарин" в качестве запасного аэродрома совершили посадку три самолета авиакомпании "Азимут", летевших в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании", – сказал сотрудник пресс-службы.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, из воздушной гавани отменены вылеты двух рейсов – в Ростов-на-Дону и в Санкт-Петербург. Также в эти же города отменены вылеты по одному рейсу.

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