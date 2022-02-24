Аэропорт "Гагарин" в Саратове . Фото alex smith - https://ru.wikipedia.org/wiki/Гагарин_(аэропорт)

24 февраля 2022, 11:46

Три самолета совершили посадку в Саратове после отмены полетов в Ростов-на-Дону

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В саратовском аэропорту Гагарин совершили посадку три самолета, летевшие в Ростов-на-Дону. Суда использовали этот аэропорт как запасную площадку после запрета на полеты на юге России.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. Также сегодня стало известно, что в Азовском море приостановлено судоходство.

В Саратове на запасной аэродром приземлились три рейса авиакомпании "Азимут", из-за запрета использования южного воздушного пространства, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу саратовского аэропорта Гагарин. 

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту "Гагарин" в качестве запасного аэродрома совершили посадку три самолета авиакомпании "Азимут", летевших в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании", –  сказал сотрудник пресс-службы.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, из воздушной гавани отменены вылеты двух рейсов – в Ростов-на-Дону и в Санкт-Петербург. Также в эти же города отменены вылеты по одному рейсу.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Тысячи жителей Донбасса проголосовали на выборах в Ростовской области", "Уроженец Украины объявил голодовку в Волгограде с требованием отменить депортацию", "Жители Донбасса начали получать российские паспорта в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 февраля 2022, 12:22

24 февраля 2022, 12:05

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