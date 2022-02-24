Судоходство приостановлено в Азовском море

24 февраля 2022, 11:10

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По предписанию военных на Азовском море приостановлено движение судов, информировал сегодня Росморречфлот.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса.

В Азовском море временно приостановлено движение судов, сообщил источник в морской сфере. "Временно приостановлено", – привел сегодня его слова ТАСС.

Эту информацию подтвердил сотрудник пресс-службы Росморречфлота. "С 4 утра 23 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море", – привел сегодня его слова "Коммерсант".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".