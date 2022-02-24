Побережье Азовского моря. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

24 февраля 2022, 11:10

Судоходство приостановлено в Азовском море

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По предписанию военных на Азовском море приостановлено движение судов, информировал сегодня Росморречфлот.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса.

В Азовском море временно приостановлено движение судов, сообщил источник в морской сфере. "Временно приостановлено", – привел сегодня его слова ТАСС.

Эту информацию подтвердил сотрудник пресс-службы Росморречфлота. "С 4 утра 23 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море", – привел сегодня его слова "Коммерсант".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Тысячи жителей Донбасса проголосовали на выборах в Ростовской области", "Уроженец Украины объявил голодовку в Волгограде с требованием отменить депортацию", "Жители Донбасса начали получать российские паспорта в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 февраля 2022, 12:22

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