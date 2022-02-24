Жители Ейска сообщили о взрыве

24 февраля 2022, 10:09

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Разрыв боеприпаса вызвал легкое землетрясение, сообщил депутат Ейского горсовета Александр Коровайный. Местные жители подтвердили в сети, что слышали звук взрыва.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин объявил сегодня о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. При этом он сравнил начавшуюся операцию с кампанией против террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов. После начала военной операции была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе.

В Ейске сегодня был слышен взрыв, сообщил депутат Ейского горсовета Александр Коровайный. "Пять минут назад в Ейске мы услышали звук, похоже, от взрыва, и землетрясение лёгкой тяжести. Где произошёл этот взрыв – не понятно. До ближайшей границы Украины через море – 30 километров", – написал он в 09.37 мск своем Telegram-канале.

К 10.00 мск эта запись набрала 14 комментариев. Их авторы подтвердили, что слышала взрыв. "Да, громыхнуло", – написал пользователь Helene Tu. "У нас в поле бахнуло, это с нашей стороны тоже обстрел ведётся", – заявил Владимир Летов.

"Это не гром. Тряхнуло конкретно. Дети в окно класса видели вспышки ракет", – написала Наталья. В другом комментарии она уточнила, что речь идет о школе №11.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".