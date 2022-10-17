Чеченский сектор в украинской армии усилен Рустамом Ажиевым

17 октября 2022, 12:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полевой командир Рустам Ажиев, прибывший из Сирии на Украину, объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника. Численность чеченских отрядов, воюющих на стороне Украины, растет, их боевой опыт востребован, рассказали источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта Рамзан Кадыров пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных. 3 марта Кадыров пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который участвует в боевых действиях на стороне Украины. 12 октября чеченские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против уроженца Чечни Хусейна Джамбетова по подозрению в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" (ОБОН), входящего в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины.

До отъезда на Украину бывший командир группы Аджанад аль-Кавказ* Абдул-Хаким аш-Шишани (Рустам Ажиев) проживал в Турции, сообщил корреспонденту источник в чеченской диаспоре. "Он приехал в Турцию два года назад по состоянию здоровья, тогда и сообщил, что планирует расформировать свой отряд [Аджанал-аль-Кавказ*]. Сейчас известно о том, что он на Украине", – сообщил источник корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Информацию, что аш-Шишани прибыл на Украину, подтвердила аналитик британского центра IHS Janes Джоанна Паращук. "Да, информация что Абдул-Хаким на Украине достоверная, от источников близких к нему", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что последние несколько лет Абдул-Хаким Шишани находился в Турции, и что он встретился на Украине с Ахмедом Закаевым. "По поводу Ахмеда Закаева, мой источник сообщает со ссылкой на Абдул-Хакима, что сотрудничество с Закаевым не является спонтанным (не сюрприз). Что давно наблюдал за ситуацией, были контакты и готовность к сотрудничеству. ОБОН – это чеченское структурное подразделение, но какими будут с ними отношения у Абдул-Хакима пока информации нет, нужно время", – рассказала Паращук.

Мотивами присоединения Абдул-Хакима к украинской стороне стало его стремление, чтобы Чечня обрела независимость, добавила она. "Мне передали его цитату, что он "бывал во многих местах за пределами Чечни и увидел воочию, что если за спиной человека нет своего государства, то он всегда будет уязвимым и ущемленным в правах, а у самого народа не будет безопасности и ясного будущего", – пояснила аналитик.

Паращук отметила, что аналогичной мотивацией были движимы и многие иные чеченские полевые командиры. "Я слышала то же самое от чеченских командиров, которые воевали в Сирии. Мне это сказал, например, и Салахуддин Шишани (Фейзулла Маргошвили), но он не дожил и убит в Сирии", – сказала она.

Информацией о том, какая роль будет у Абдул-Хакима в ОБОН, Паращук не располагает. "Конечно у него много полевого опыта в Чечне и в Сирии, и он был командиром много лет. На протяжении несколько лет я говорила со многими чеченцами и кавказцами не только из его группы, но и из других, и можно сказать, что всегда о нем говорили с уважением, что он хороший лидер и завоевал уважение сирийцев в сложных условиях", – заключила Паращук.

15 октября в своем YouTube-канале Ахмед Закаев опубликовал ролик, на кадрах которого показан он сам, Абдул-Хаким аш-Шишани и еще шесть мужчин. Все они сидят вокруг стола в помещении. Закаев заявил, что в вооруженных структурах создано новое подразделение после мониторинга ситуации с "угнетенными народами в России". Абдул-Хаким аш-Шишани назначен заместителем исполняющего обязанности верховного главнокомандующего Ичкерии, и что ему присвоено звание полковника.

15 октября блог в Twitter "Торси" опубликовал фото встречи Ахмеда Закаева с бойцами на Украине. На фото помимо Ахмеда Закаева виден и Абдул-Хаким аш-Шишани (по левую руку от Закаева). Справа от Закаева – командир ОБОН Хаджи-Мурат Зумсо. О назначении Хаджи-Мурата Зумсо командиром вновь созданного ОБОН ВС ЧРИ с составе интернационального легиона Украины 30 июля также сообщалось в микроблоге "Торси" в Twitter.

На YouTube-канале Закаева также размещен ролик в разделе коротких видео с заголовком "Командир ОБОН ВС ЧРИ Хаджи-Мурат Зумсо". На его кадрах военный, находясь в помещении, ведет через окно огонь из пулемета. На 11.50 мск 17 октября ролик набрал 400 отметок "нравится". В течение последней недели Закаев не публиковал других видео на тему чеченцев на Украине. За этот период он разместил выступление Шамиля Албакова, обращение по поводу Амины Герихановой, архивное видео 1997 года с самим собой и прочие. На канал Закаева подписаны 21,5 тыс. пользователей, общее число просмотров составляет более 9,2 млн. О том, что на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне Киева из Сирии прибыл Абдул-Хаким Аш-Шишани также 11 октября информировал отслеживающий активность боевиков Telegram-канал "Directorate 4". При этом в канале размещено фото Аш-Шишани с Закаевым. "Кавказский узел" не может подтвердить, что снимок, как и видео, сделаны на территории Украины, так как съёмка велась не на узнаваемой местности, а в помещении.

Абдул-Хаким Шишани назначен заместителем исполняющего обязанности верховного главнокомандующего Ичкерии, ему также присвоено звание полковника ВС ЧРИ, сообщается на видео, опубликованном 15 октября в блоге "Торси" в Twitter. Указы о назначении и присвоении воинского звания подписаны Ахмедом Закаевым, сказано в публикации.

Появление Ажиева в Украине - "очень важный этап внутричеченского политического процесса" и сигнал о том, что центр чеченской вооруженной оппозиции окончательно переместился в эту страну, считает автор Telegram-канала "Записки горца". "Это серьезный вызов всем чеченским оппозиционным лидерам, потому что рядом с Рустамом Ажиевым сегодня стоит Ахмед Закаев. (...) И подвинуть Закаева с вершины плывущего куда-то чеченского айсберга будет трудно", - рассуждает он в публикации от 11 октября.

16 октября Telegram-канал "Чеченцы на Украине" сообщил, что Абдул-Хаким Шишани получил гражданство Украины.

Путь Абдул-Хакима аш-Шишани: Чечня, Сирия, Украина

ОБОН был создан председателем правительства непризнанной республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. "Аджнад аль-Кавказ*" Абдул-Хакима аш-Шишани являлся независимым джамаатом в Сирии. Группа никому не присягала, не находились у кого-либо в подчинении и не входила в состав другой группировки. В октябре 2017 года руководители группировки заявили о приостановке своего участия в войне в Сирии из-за внутренних конфликтов среди сирийских джамаатов (боевых групп) до тех пор, пока "другие группы не определятся со своей стратегией, сообщили 11 октября "Кавказ.Реалии"**.

Рустам Ажиев также командовал Центральным фронтом непризнанной Ичкерии во время второй российско-чеченской войны. В 2019 году говорилось о его гибели, но впоследствии неподтвержденные источники в зоне конфликта это опровергли, сказано в публикации.

8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталье были задержаны шесть человек по обвинению в политическом и военном шпионаже, одной из целей которых, по версии турецкого следствия, являлось убийство Рустама Ажиева.

Группа Аджанад аль-Кавказ* летом прошлого года перешла под командование Хаят Тахрир аш-Шаам*, сообщило ближневосточное издание Al-Monitor со ссылкой на свои источники. При этом сам Ажиев вполне мог в это время находиться в Турции, отметил на условиях анонимности аналитик, специализирующийся на ближневосточном джихадизме.

"Сейчас ХТШ пытается избавиться от всех иностранцев избавится. Им предлагают побыстрее уехать, а таким как Ажиев проще всего уехать на Украину", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Аджнад аль-Кавказ"* появился на сирийском театре боевых действий в 2015 году, а его командир, Абдул Хаким Шишани – участник боевых действий на Кавказе – был одним из полевых командиров "Имарата Кавказ"*, – привел 21 июля 2021 года News.ru слова востоковеда Кирилла Семенова.

Фракция считалась связанной с "Имаратом Кавказ"*, так как Абдул-Хаким до создания Аджанад аль-Кавказ* (ААК) руководил в Сирии отдельными отрядами кавказцев от имени "Имарата Кавказ"*, пояснил Семенов.

"Но в мае 2015 года "Аджнад аль-Кавказ"* официально заявил, что он не является частью "Имарата"* или какой-либо другой организации. Показательно, что хотя ААК* возник еще до начала российской военной операции в Сирии, его лидеры декларировали, что их главная цель на сирийской земле – продолжение борьбы с Россией. Вероятно, ведя боевые действия с режимом Башара Асада, союзником РФ, группировка также подразумевала, что противостоит Москве", – отметил аналитик.

"Аджнад аль-Кавказ"* считал себя последователем не только "Имарата Кавказ"*, но и националистической сепаратисткой Чеченской Республики Ичкерия", – добавил он.

Чеченцы востребованы в зоне боевых действий на Украине

ОБОН не единственное чеченское подразделение в рядах ВСУ, рассказал военный из Украины с боевым опытом периода чеченских войн Абу Иса Шишани. "Количество бойцов ОБОН растет. Они успешно увеличивают свои ряды. Есть еще ряд подразделений, которые имеют гораздо более длительную историю в составе украинской армии. К примеру, известное подразделение "Бешеная Стая". Еще есть "SOG"(Special Operation Group). Это очень секретное подразделение в составе ВСУ, наподобие британской SAS. Мало кто знает, сколько их и кто входит в эту группу. Известно только, что это чеченцы с большим опытом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, есть еще одно подразделение, которое входит в ТРО – батальон имени Хамзата Гелаева. "Также чеченцев немало разбросано по разным подразделениям ВСУ и СБУ. О двух добровольческих батальонах – имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура сообщалось ранее", – добавил он.

Шашини также опроверг информацию о том, что Хусейн Джамбетов имеет отношение к созданию ОБОН. "Хусейн личность неоднозначная. Он действительно занимает должность в ОБОН и является майором. Но не все приемлют его мягкое отношение к кадыровцам и некоторую эмоциональность в высказываниях. В то же время, он энергичный и искренний человек. Он не создатель ОБОН, но он один из первых, кто вошел в это подразделение", – заключил он.

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