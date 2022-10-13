Следствие сочло жителя Чечни создателем ичкерийского батальона

13 октября 2022, 06:49

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Хусейн Джамбетов участвовал в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", входящего в состав иностранного легиона Вооруженных сил Украины, предположили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта Рамзан Кадыров пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который участвует в боевых действиях на стороне Украины.

В отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества, сообщила пресс-служба республиканского УФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин России Хусейн Джамбетов принимал участие в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия», которое входит в состав иностранного легиона Вооруженных сил Украины.

Целью сообщества силовики считают ведение боевых действий против российских военных, сообщило 12 октября "Чечня Сегодня".

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 205.4 УК РФ, уточнила 12 октября на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

Часть 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества) предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы. На сайте управления СКР по Чечне, по состоянию на 06.45 мск, нет информации о возбуждении этого уголовного дела.

Напомним, 1 марта Рамзан Кадыров пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.