Лидеры ичкерийского формирования заочно осуждены в России

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Мурад Юсупов и Ахмед Закаев заочно приговорены к 19 и 20 годам лишения свободы по делу о террористическом сообществе "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия".

Как писал "Кавказский узел", дело двух уроженцев Чечни Ахмеда Закаева и Мурада Юсупова, которые были обвинены в организации и руководстве террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" (ОБОН), поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда. В июне 2024 года Ахмед Закаев был заочно арестован по решению суда.

Южный окружной военный суд приговорил Мурада Юсупова и Ахмеда Закаева к 19 и 20 годам лишения свободы.

"Суд приговорил Закаева по совокупности [преступлений] к 20 годам заключения с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима, Юсупова - к 19 годам заключения с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима", - цитирует представитель суда ТАСС.

По данным следствия, Закаев в июле 2022 года на территории Украины провозгласил себя лидером так называемой независимой Чеченской Республики Ичкерия, привлек в группу Юсупова и других неустановленных лиц для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Закаев, как полагает следствие, также создал террористическое сообщество "Отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины", которым руководил до 28 июля 2022 года, передав далее руководство Юсупову.

Согласно версии обвинения, участники террористического сообщества были вооружены автоматами и ручными гранатометами. Они вербовали новых участников, создавали тренировочные лагеря. В отношении Закаева заочно были возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (руководство террористическим сообществом), в отношении Юсупова - также заочно по ч. 2 ст. 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании...), ч. 1 ст. 205.4 (руководство террористическим сообществом) УК РФ.

Закаев и Юсупов внесены Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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