Хусайн Джамбетов вернулся в Чечню

14 мая 2023, 21:34

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Подозреваемый силовиками в причастности к созданию одного из ичкерийских подразделений на Украине Хусейн Джамбетов записал видеообращение в Чечне, в котором заявил, что приехал благодаря "отцам страны" и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в республике не так, как она есть.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2022 года стало известно, что в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова (в СМИ и соцсетях его имя упоминается также как Хусайн) возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия», которое входит в состав иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 205.4 УК РФ.

Часть 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества) предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Выступление Хусейна Джамбетова опубликовал сегодня, 14 мая, youtube-канал chp_chechnya, насчитывающий 34,5 тыс. подписчиков. В 9-минутном ролике, записанном в мечете в Шали, Хусейн Джамбетов говорит на чеченском языке.

В нем он заявил, что вернулся в Чечню, хотя и "не имел возможности вернуться домой", но сделал это благодаря "мужчинам, которые являются отцами страны (Мехк-да), действительно, желающими добра, находящимися, вне всякого сомнения, на пути свободы", - сказал Хусейн Джамбетов, слова которого перевел комментатор "Кавказского узла" gerard_kuhlman. ("Кавказский узел" пока не может проверить точность перевода).

В феврале депутаты парламента Чечни единогласно приняли изменения в Конституцию республики, в том числе о наименовании должности главы Чечни "Мехк-Да".

По словам Джамбетова, он вернулся домой. чтобы "открыть двери для возвращения настоящим мужчинам", которые находятся за пределами Чечни, но "любящим свободу, отчизну, свой народ, религию ислам, Коран и Сунну".

Также Джамбетов пообещал выявить всех "двуличных людей", представляющих ситуацию в Чечне и Европе, не так, как она есть. "Этих людей мы остановим и заставим остановить", - заявил он.

По данным на 21.35 мск ролик набрал 3 527 просмотров, 36 отметок "нравится" и 32 комментария, большая часть из которых на чеченском языке.

Напомним, о создании "Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" было объявлено Ахмедом Закаевым в конце июля 2022 года в Киеве. Закаев заявил, что по мере пополнения батальон будет преобразован в «Отдельную бригаду особого назначения». Хусейн Джамбетов занял должность начальника её информационно-аналитического отдела.

Напомним также, что после начала специальной военной операции Рамзан Кадыров пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который участвует в боевых действиях на стороне Украины. Также глава Чечни пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных.

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств - членов ООН.

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