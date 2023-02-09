Парламентарии Чечни утвердили новое название должности Кадырова

09 февраля 2023, 19:43

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Депутаты парламента Чечни единогласно приняли изменения в Конституцию республики, в том числе о наименовании должности главы Чечни "Мехк-Да". Приняты также поправки, которые позволяют Кадырову "принимать меры по обеспечению безопасности и территориальной целостности" Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля министр печати Чечни Ахмед Дудаев написал в своем телеграм-канале, что парламентарии предложили дополнить название должности главы Чечни "его смысловым, но не буквальным, переводом на чеченский язык, который звучит как "Мехк-Да". По его словам, это не титул. Введение нового термина министр объяснил заботой о сохранении и развитии культуры и самобытности чеченского народа. Пользователи Telegram назвали идею дополнить должность главы Чечни титулом "отец страны" неуместной и пафосной, и призвали не выделять Кадырова среди глав российских регионов.

12 января депутаты парламента Чечни внесли проект закона, предлагающий дополнить должность главы Чечни титулом "Мехкан-Да". "Внести в Конституцию Чеченской Республики […] следующие изменения: в статье № 63 абзац первый после слов "Глава Чеченской Республики" дополнить словами "(Мехкан-Да)", - говорится в законопроекте. 1

Депутаты парламента Чечни приняли сегодня Конституционный закон "О внесении изменений в Конституцию Чеченской Республики". Законом, в частности, уточняется должность главы Чеченской Республики на чеченском языке – «Мехк-Да». "Цель данного изменения – установить единообразие в употреблении наименования должности Главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в Чеченской Республике", - говорится на сайте парламента Чечни.

Среди вайнахов титул "Мехкан-Да" ранее не употреблялся, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Вайнахское общество было довольно сложным. Для того чтобы давать такого рода звания, необходимо, чтобы была задача построить политическую нацию. Например, после распада СССР туркмены или казахи строят политическую нацию, поэтому появились титулы туркменбаши (глава туркмен) и елбасы (лидер нации). В Чечне сейчас впервые в чеченской истории посыл, что строится единая чеченская нация", – сказал, в частности, старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Исторически термин "Мехк Да" (у ингушей) или "Мехкан Да" (у чеченцев) не использовался, подтвердила старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Макка Албогачиева. "Персоны с таким титулом не было, потому что не было сословий, не было князей у вайнахов, не было главы государства", – сказала она, отметив, что звание "отец страны" появилось совсем недавно и неформально используется у чеченцев и у ингушей для наименования главы региона.

Как следует из текста документа, размещенного на сайте республиканского парламента, помимо "Мехк Да", глава Чечни стал "гарантом Конституции Чеченской Республики, прав и свобод человека и гражданина", также в Конституции Чечни прописаны его права и обязанности. "Глава Чеченской Республики в соответствии с федеральным законодательством, настоящей Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики принимает меры по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности Чеченской Республики, поддерживает гражданский мир и согласие в Чеченской Республике", - указано в тексте документа.

Принятый закон вступает в силу спустя 10 дней после его официального опубликования, указано в документе.

Ранее поправки, который снимают с глав регионов ответственность за территориальную целостность республик, вызвали бурное обсуждение в двух республиках Северного Кавказа.

Так, 27 октября 2022 года парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики, в том числе и те, которые снимают ответственность с главы субъекта за территориальную целостность республики. Обсуждение поправок проходило в Дагестане в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей.

24 октября 2022 года Конгресс карачаевского народа выступил с обращением в парламент Карачаево-Черкесии за разъяснением ситуации с принятием поправок в Конституцию региона. Обеспокоенность общественников вызвала аналогичная ситуация в Дагестане, где изменение Конституции региона избавляет главу республики от ответственности за любые изменения границы субъекта. Парламент Карачаево-Черкесии пообещал провести общественное обсуждение принятых в первом чтении поправок в Конституцию республики, которые, в частности, снимают ответственность с главы региона за территориальную целостность. Принятие поправок может реанимировать территориальные проблемы на Северном Кавказе, отметили председатель Конгресса карачаевского народа Кады-хаджи Халкечев и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

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