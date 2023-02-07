Правозащитники назвали распространенной практику отказов в выдаче паспортов женщинам в Чечне

07 февраля 2023, 23:17

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Усиление контроля над женщинами в Чечне привело к отказам выдавать загранпаспорта жительницам республики без поручительства члена семьи. Эта практика грубо нарушает закон и права человека, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Кавказский узел" неоднократно описывал судьбы уроженок Чечни, которые решились на побег из-за насилия со стороны родственников. Так, жительница Чечни, сопротивлявшаяся многолетнему насилию со стороны мужа и отца, смогла покинуть республику и уехать из России вместе с четырьмя детьми. История Халимат Тарамвой закончилась принудительным возвращением домой. 10 июня 2021 года силовики вывезли Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню.

Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Чечни Халимат Тарамова в 2021 году была вывезена дагестанскими силовиками из шелтера в Махачкале и передана чеченским силовикам, которые вернули ее родственникам в Грозном. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

Совершеннолетней жительнице Чечни отказали в выдаче загранпаспорта без присутствия члена семьи, говорится в пресс-релизе Кризисной группы СК SOS, поступившем в редакцию "Кавказского узла". Девушку попросили прийти с родственником-мужчиной, чтобы тот заполнил некое "поручительство". Адвокат жительницы Чечни подал жалобу на решение. "Институт поручительства вообще невозможен, не предусмотрен при выдаче документа, удостоверяющего личность", — подчеркнул он в жалобе и попросил выдать паспорт.

В Кризисной группе СК SOS подчеркнули, что их подзащитным часто не выдают необходимые документы. Сотрудники Управления по вопросам миграции требуют, чтобы присутствовал "поручитель" — старший родственник мужского пола. При этом для таких требований нет никаких законных оснований, так как все подзащитные организации — совершеннолетние люди, которые имеют право самостоятельно получать документы.

В 2015 году Магомед Аламов из Команды против пыток* и юрист Абубакар Янгулбаев сообщали о задержании девушек под предлогом того, что они уедут в Сирию, рассказала правозащитница и журналистка Светлана Анохина.

"Но сейчас мало кто бежит в Сирию. А гайки закручены и не раскручиваются. Сейчас это делается по другой причине, власти Чечни решили, что необходимо контролировать женщин. Для получения загранпаспорта одна из наших заявительниц, женщина с четырьмя детьми, вынуждена была искать родственника со стороны отца, без него паспорт ей не отдавали, чтобы, не дай бог, не смогла собой распоряжаться и куда-то уезжать", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На блокпостах могут "тормознуть автомобиль с чеченскими номерами, если за рулем женщина", отметила правозащитница.

"Могут тормознуть девушку, с ребенком или без, в Грозненском аэропорту, даже если перелет внутри страны. У одной моей собеседницы потребовали, чтобы она набрала по телефону отца и он подтвердил, что он в курсе, что она улетает в Москву", - сказала Анохина.

По ее словам, это происходит с попустительства государства. "Сейчас случай уникальный – девушка находится в безопасности и потому у нее есть возможность опротестовывать решение чеченских властей. А остальным что делать? Тем, кто в Чечне? Кого за любую попытку напомнить, что они по Конституции тоже имеют права наравне с мужчинами, просто согнут в бараний рог. Но вообще тенденция по усилению контролю над женщиной расцвела так с попустительства властей России", - сказала Анохина.

Подобные случаи бывали и раньше, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы CК SOS Александра Мирошникова. "Безусловно, это не единичный случай. Мы регулярно сталкиваемся с тем, что нашим подзащитным-девушкам в Чечне не выдают загранпаспорт без сопровождения родственника-мужчины", - сказала Мирошникова. Привести конкретные примеры она отказалась.

Член Московской Хельсинкской группы**, журналист Валерий Борщев отмечает, что в данном инциденте имеет место нарушение прав человека.

"Российское законодательство игнорируется. Это грубое нарушение, в том числе и прав человека. И это устойчивая традиция, которая не меняется. Многократно бывал на Кавказе и о подобных фактах знаю. Это не единичный случай. Формы бывают разные: в данном случае не дают документ, в другом случае что-то еще", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что старшие родственники, независимо от их статуса, чаще всего имеют власть над младшими, при этом – независимо от пола. "Старший родственник имеет право высшего голоса над младшим родственником – это известная традиция. Кто-то с ней борется, но она до сих пор устойчива", - закончил Борщев.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** 25 января суд в Москве удовлетворил иск Минюста о ликвидации Московской Хельсинкской группы.

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