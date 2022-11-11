Проект "Гласная" рассказал историю побега чеченки от насилия в семье

11 ноября 2022, 02:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Чечни, сопротивлявшаяся многолетнему насилию со стороны мужа и отца, смогла покинуть республику и уехать из России вместе с четырьмя детьми, сообщил социальный проект о правах женщин "Гласная".

"Кавказский узел" неоднократно описывал судьбы уроженок Северного Кавказа, которые решились на побег из-за насилия со стороны родственников. В октябре 2022 года большой резонанс вызвала история четырех сестер из Дагестана: девушки, которых пограничники отказывались пропускать в Грузию, заявили, что дома избивали, запрещали получать образование и пытались силой выдать замуж. После вмешательства правозащитников сестры смогли покинуть Россию, однако им все еще угрожают родственники. В Дагестане побег четырех девушек стал поводом для массовых допросов молодежи.

Хадижат (20 лет) и Патимат (18 лет) Хизриевы, а также Аминат Газимагомедова (24 года) и Патимат Магомедова (19 лет) утверждают, что им сделали обрезание в возрасте пяти-семи лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана". 2 ноября Муфтият Дагестана опубликовал обращение председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева, который связал побег девушек с влиянием соцсетей и призвал родителей "контролировать детей".

Подробная история 45-летней чеченки, которая попросила не раскрывать своего настоящего имени из-за опасений за безопасность, изложена в публикации проекта от 10 ноября «Вернись к мужу и сделай так, чтобы не бил». Женщина, которая получила в материале имя Хава, от первого лица рассказывает, как сопротивлялась семейному насилию в Чечне.

Детство Хавы проходило вдали от Северного Кавказа, хотя ее и брата отвозили к родственникам в Чечню каждое лето. По словам героини материала, родственники обосновывали строгие требования к ее поведению и внешности ссылкой на авторитет деда, "старейшины и знатока Корана", при этом мужчины в семье не раз нарушали установленные для них запреты. "В Чечне я столкнулась с первым домогательством. (....) Однажды я осталась с дядей в комнате наедине. Он играл со мной, сказки рассказывал, при этом сажал меня к себе на колени и тер о свои гениталии. Сказать кому-то об этом я побоялась", - приводится в материале воспоминание женщины.

Пытаясь избавиться от давления со стороны отца, Хава в начале 2000-х годов уезжала сначала на стажировку за границу, а затем в Чечню, где работала в одной из некоммерческих организаций. Поскольку отец не оставлял попыток вернуть ее домой, девушка вышла замуж за "одного из ухажеров" после месяца знакомства, хотя не испытывала к нему чувств.

По словам Хавы, ее младшая двоюродная сестра была убита родственниками из-за внебрачных отношений. Это произошло вопреки данному отцом девушки в мечети обещанию не убивать дочь, официально ее смерть объявили самоубийством.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" ""Убийства чести" на Северном Кавказе".

Вскоре после появления второго ребенка супруг Хавы начал ее избивать. Женщина безуспешно пыталась найти защиту у родственников и получить развод, но те призывали ее родить еще детей. Родив после первых детей двойню, та несколько раз предприняла попытки уйти от мужа и однажды сумела добраться до Тбилиси, но усилиями родственников возвращалась домой и подвергалась еще более жестокими избиениями.

"В октябре 2021-го я дала себе полгода, чтобы уехать навсегда вместе с детьми. (...) Правозащитники стали искать для меня возможности выезда за границу. С чеченской пропиской это оказалось непросто", - рассказывает героиня материала. Уехать из дома вместе со всеми четырьмя детьми Хаве удалось под предлогом приглашения на целые выходные к двоюродной сестре по случаю дня рождения ее ребенка - родственница, зная о планах женщины, согласилась ей помочь.

Контроль на российско-грузинской границе мать с детьми прошли, представляясь жителями Владикавказа. Им пришлось приложить усилия, чтобы не соответствовать своим приметам из ориентировок, а затем сменить несколько стран после Грузии. В новой стране проживания Хава нашла работу и снимает жилье, ее дети посещают школу, следует из публикации.

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