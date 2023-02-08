Правозащитники добились в прокуратуре поддержки по делу Заремы Мусаевой

08 февраля 2023, 20:13

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Нижегородская прокуратура признала необоснованными действия следователя, который перенаправил в Чечню сообщения о нарушениях при задержании Заремы Мусаевой, сообщила сегодня "Команда против пыток"*, назвав это редким в своей практике событием.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых" признал Зарему Мусаеву политзаключенной, указав, что юристы "Комитета против пыток"* подали десятки ходатайств, жалоб и заявлений на действия силовиков, задержавших женщину, "но чеченские и нижегородские власти саботируют разбирательство по ним". Заявления правозащитников и адвокатов были перенаправлены в прокуратуру Чечни, которая признала законными действия силовиков. Однако в мае 2022 года юристы Команды против пыток* получили постановление управления СКР по Чечне о передаче материалов в управление СКР по Нижегородской области. В сентябре 2022 года правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде.

Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Больную диабетом женщину вывели без верхней одежды и в тапочках на улицу, затолкали в машину и увезли в Чечню якобы в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. В итоге Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на чеченского полицейского. 2 февраля 2023 года суд в Грозном продлил арест Мусаевой до 12 мая. Подробности об этом деле собраны в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Нижегородская прокуратура признала необоснованными действия руководителя следственного управления СКР по Нижегородской области, который перенаправил сообщения о преступлении по делу Заремы Мусаевой в Чечню, сообщила сегодня "Команда против пыток"*, добавив, что информацию об этом организация получила 31 декабря 2022 года.

"Удивительно, но в данном случае помощь пришла откуда не ждали, а именно от руководителя Следственного управления по Чеченской Республике. Фактически, выполняя работу за нижегородских правоохранителей, он еще в июле 2022 года выявил грубые нарушения в приеме сообщений о преступлении по делу Заремы Мусаевой и вернул материалы", - указано в сегодняшнем сообщении на сайте "Команды против пыток"*.

С момента задержания Мусаевой правозащитники подали 21 ходатайство, 25 жалоб, 12 обращений, три запроса и три заявления о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, указано в сообщении. "Ответы на некоторые обращения мы ждали около года либо не получили до сих пор. Большую их часть следователь из Нижнего Новгорода перенаправил в Чечню", - подчеркнули правозащитники.

"Команда против пыток"* также получила второй отказ в возбуждении уголовного дела в связи с применением силы при доставлении Мусаевой из Нижнего Новгорода в Чечню. "Известно, что следователь направил два запроса с требованием опросить полицейских из Чечни и саму Зарему, но не получил ни одного ответа. Сейчас проверка снова приостановлена", - подчеркивается в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения. 2 декабря 2022 года суд продлил ей арест до 12 февраля. Верховный суд Чечни согласился с продлением ареста. 26 января суд удовлетворил ходатайство Мусаевой о проведении новой экспертизы. С момента инцидента прошел год, проведение экспертизы затруднено.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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