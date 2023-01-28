Юристы прокомментировали назначение новой экспертизы по делу Мусаевой

28 января 2023, 02:08

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Новая экспертиза по делу Заремы Мусаевой также будет проводиться на территории Чечни, сообщил адвокат Александр Немов. Результаты новой экспертизы будут приобщены к делу, рассказала руководитель филиала "Команды против пыток"* на Северном Кавказе Катерина Ванслова. С момента инцидента прошел год, проведение экспертизы затруднено, отметил адвокат Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. 2 декабря 2022 года суд продлил ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля. 12 января Верховный суд Чечни согласился с продлением ареста Зареме Мусаевой, несмотря на медицинские документы об ухудшении ее состояния. 26 января суд удовлетворил ходатайство Мусаевой о проведении новой экспертизы. Адвокаты настаивали, чтобы ее проводили не в Чечне.

Независимый эксперт в суде доказал, что ссадина у силовика, которая стала основой для обвинения Мусаевой в применении насилия к представителю власти, не может причинить даже лёгкий вред здоровью, сообщил 20 января юрист Константин Гусев "Чеченский эксперт <Арсен Мунгиев> утверждал, что помимо ссадины у потерпевшего полицейского была рана. Увы, после любой раны всегда образуется рубец. По-простому шрам. Никаких боевых шрамов у Абдулхамидова после поединка с Заремой не осталось. Независимый эксперт доказывает, со ссылкой на ФЗ и приказ Минздрава, что описанные Мунгиевым повреждения не могут причинить лёгкого вреда здоровью, а ссадины вынесены за пределы квалификации тяжести вреда, причиненного здоровью человека", — написал Гусев в публикации на своей странице в Facebook*.

На заседании суда по делу Заремы Мусаевой 27 января обсуждался вопрос о составе комиссии экспертов, которые должны провести новую судебно-медицинскую экспертизу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусаевой Александр Немов.

«В ходе заседания суда решали вопрос о составе комиссии экспертов для новой экспертизы, поскольку, согласно экспертизе независимого специалиста, опровергается заключение эксперта из Чечни о том, что Мусаева смогла рукой нанести силовику рану на лице», - рассказал адвокат.

По его словам, новая экспертиза также будет на территории Чечни. «Все - работники бюро судебно-медицинской экспертизы чеченской Республики. Стоит ожидать другой результат, так как прошлые экспертизы элементарно противоречат не то что методикам проведения медицинских экспертиз, но и даже нормам права», - подчеркнул он.

Адвокат также добавил, что результаты экспертизы не могут быть не приобщены к делу.

Руководитель филиала "Команды против пыток"* на Северном Кавказе Катерина Ванслова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", каковы технические возможности для проведения новой судебно-медицинской экспертизы для установления легкого вреда здоровья спустя год после инцидента.

«Это комиссионная экспертиза в рамках уголовного дела. После формирования вопросов суд предоставит материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения по результатам исследований нескольких экспертов», - сказала она.

По ее словам, результаты новой экспертизы могут быть приобщены к делу. «Рана - это прежде всего механическое повреждение покровных тканей. За основу идентификационных признаков раны берется травма с последующим формированием рубца при заживлении. Госэксперт Мунгиев на допросе в суде указал, что степень вреда здоровью полицейского установил по ране, а рубец с нее мог «уйти» в результате воздействия кремов. Каких именно - не уточнил», - отметила она.

Московский адвокат Евгений Черноусов также полагает, что результаты новой экспертизы могут быть приобщены к делу.

«Если суд разрешил провести еще одну экспертизу, значит, были на то веские причины. В любом случае, результаты должны быть приобщены к делу, поскольку возникает вопрос, зачем проводить экспертизу, если суд не примет к сведению результаты работы экспертов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла»

По его словам, обычно после получения раны на теле образуется рубец. «Да, шрам неизбежно образуется в ходе заживления практически любой раны. Но здесь вопрос в том, как именно шрам будет выглядеть. Действительно, есть средства, которые помогают исчезновению рубцов и шрамов. Но, насколько мне известно, эти крема необходимо использовать сразу через несколько дней после образования раны <...>. Проблема в том, что уже прошел год. Что нового могут сказать эксперты?», - задается он вопросом.

Пользователи Telegram прокомментировали дело Мусаевой. "Будет ли экспертиза на самом деле независимой?" - задается вопросом пользователь одного из чеченских оппозиционный каналов ЯХЗ. "Независимая экспертиза - сложное словосочетание для кадыровцев", - ответила "Веселая Жабка".

"Зарему сопровождали 4 автоматчика? Жесть! Хорошо хоть кандалы не надели", - удивляется Комментатор.

"Надо объединиться, писать всем на официальные страницы Бастрыкина", - предложил пользователь violin в публикации на странице Ибрагима Янгулбаева.

"Смысла нет Бастрыкину писать. Пишите письма на сайт ООН про эту чудовищную ситуацию, нужна всемирная огласка", - считает Буряад-Монгол.