Суд назначил новую экспертизу по делу Заремы Мусаевой

26 января 2023, 19:33

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Суд в Грозном удовлетворил ходатайство защиты Заремы Мусаевой о проведении новой экспертизы и согласился, чтобы ее проводили не в Чечне, сообщил юрист Команды против пыток*.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. 2 декабря 2022 года суд продлил ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля. 12 января Верховный суд Чечни согласился с продлением ареста Зареме Мусаевой, несмотря на медицинские документы об ухудшении ее состояния. Сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев в годовщину со дня ее задержания обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить его мать на условиях обмена.

Независимый эксперт в суде доказал, что ссадина у силовика, которая стала основой для обвинения Мусаевой в применении насилия к представителю власти, не может причинить даже лёгкий вред здоровью, сообщил 20 января юрист Константин Гусев "Чеченский эксперт <Арсен Мунгиев> утверждал, что помимо ссадины у потерпевшего полицейского была рана. Увы, после любой раны всегда образуется рубец. По-простому шрам. Никаких боевых шрамов у Абдулхамидова после поединка с Заремой не осталось. Независимый эксперт доказывает, со ссылкой на ФЗ и приказ Минздрава, что описанные Мунгиевым повреждения не могут причинить лёгкого вреда здоровью, а ссадины вынесены за пределы квалификации тяжести вреда причиненного здоровью человека", — написал Гусев в публикации на своей странице в Facebook**.

На сегодняшнем заседании суд удовлетворил ходатайство адвокатов Заремы Мусаевой о необходимости проведения новой, уже третьей, судебно-медицинской экспертизы, сообщил сегодня сын Заремы Мусаевой юрист Абубакар Янгулбаев.

"Сторона обвинения и сам участковый-потерпевший были против. Однако обосновать свою позицию не смогли ни с логической, ни с юридической стороны. Однако, понимая проблему неполноты доказательственной базы в уголовном деле, суд пришел к выводу о необходимости проведения ещё одной экспертизы, для устранения противоречий", - указал Янгулбаев в своем Telegram-канале.

Адвокаты Александр Немов и Александр Савин предоставили суду заключение независимого специалиста, которое опровергает заключение эксперта из Чечни о том, что Мусаева смогла рукой нанести силовику рану на лице, сообщила сегодня Команда против пыток*. "В результате суд согласился с необходимостью повторной экспертизы, которая будет назначена после заседания завтра – когда свои вопросы к ней зададут прокурор и признанный потерпевшим сотрудник полиции", - говорится в сообщении на странице Команды против пыток* в Facebook**.

Адвокаты ходатайствовали о проведении новой экспертизы не одним экспертом, а группой экспертов и не в республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы Чечни. Суд согласился с этими требованиями, сообщил сегодня юрист Команды против пыток* Константин Гусев.