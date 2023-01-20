Абубакар Янгулбаев, Рамзан Кадыров, Зарема Мусаева (слева направо). Коллаж "Кавказского узла" Фото: Кадр из видео, опубликованного 26.01.22 на странице грузинского издания Publika в Facebook https://www.facebook.com/publika.ge/videos/521020109159708 * деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России, Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru, скриншот видео ИА Грозный - Информ / Youtube)

20 января 2023, 20:42

Абубакар Янгулбаев предложил Рамзану Кадырову себя в обмен на мать

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Сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев в годовщину со дня ее задержания чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить его мать на условиях обмена.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. 2 декабря 2022 года суд продлил ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля. 

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее Абубакар Янгулбаев. Понятые на допросе в суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, а со статистами они виделись до процедуры, эти факты исключают опознание, заявил 29 сентября адвокат Александр Караваев.

Сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев предложил сегодня обменять его на мать. "Выбирайте сами, кто станет нейтральным гарантом обмена. (...) Моя мать ни в чем не виновата. Отпустите её взамен меня", - написал он в своем Telegram-канале. 

К сообщению приложено видеообращение Янгулбаева. "Уже год с того момента, как Кадыров похитил и держит мою мать, пользуясь полномочиями одного из главных чиновников России, он нарушил правила этой страны и правила человеческой морали. Он пользуется методами терроризма. (...) Он похищает матерей и родственников своих политических оппонентов, критиков и общественных активистов", - заявил Янгулбаев.

20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

Он сообщил, что за этот год здоровье матери ухудшилось. "Ей тяжело находиться в заточении и она не должна там находиться ни в коем случае. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей", - сказал он.

После этого Абубакар Янгулбаев обратился к главе Чечни. "Если ты мужчина, Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить. (...) Давай мы обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее", - заявил он.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля 2022 года советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов, в этот же список внесен и еще один сын Заремы Мусаевой, Байсангур Янгулбаев. 30 марта 2022 года стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Прокурор потребовал допроса потерпевшего по делу Мусаевой", "Байсангур Янгулбаев внесен в список экстремистов и террористов", "Адвокат Мусаевой счел сфальсифицированной процедуру опознания".

Автор: "Кавказский узел"

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