Адвокат Мусаевой счел сфальсифицированной процедуру опознания

30 сентября 2022, 00:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Понятные при допросе в грозненском суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, также понятые встретились со статистами до процедуры. Эти факты исключают опознание, заявил адвокат Александр Караваев.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Ленинский райсуд Грозного продлил срок ареста Заремы Мусаевой, которая обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве, на три месяца, до 12 декабря. Суд, приняв решение продлить арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. Большинство нужных лекарств Мусаева получает только с помощью передач, рассказал ее адвокат Александр Немов. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев сообщил, что ей в СИЗО не доставлены несколько писем от него, несмотря на то, что они прошли цензуру и были приняты .

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, там ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой поступило в суд. 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь.

29 и 30 сентября в Грозном проходят очередные заседания судебные процессы по делу против Заремы Мусаевой, сообщил 29 сентября ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. В частности, 29 сентября проводился допрос понятых, присутствовавших при опознании Мусаевой в СИЗО, отметил он в своем Telegram-канале.

Понятые сообщили суду противоречивые сведения, рассказал адвокат Александр Караваев. Один рассказал, что видел статистов – лиц, которых предъявляют на опознании вместе с подозреваемым или обвиняемым – еще до начала опознания. Другой сообщил, что статисты уже ждали в СИЗО, вместе с Заремой Мусаевой, однако они не были на нее похожи. При этом Зарема была единственной, кто на опознании стоял - статисты сидели. "Эти факты исключают опознание как таковое", - приведены ег слова в Telegram-канале проекта "Команда против пыток"" в своем Telegram-канале

Заседание по делу Мусаевой 29 сентября было отложено в связи с неявкой свидетелей в суд, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Грозного

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".