Абубакар Янгулбаев заявил о препонах переписке с матерью

24 сентября 2022, 00:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько писем не доставлены Зареме Мусаевой в СИЗО, несмотря на то, что они прошли цензуру и были приняты, сообщил ее сын Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Ленинский райсуд Грозного продлил срок ареста Заремы Мусаевой, которая обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве, на три месяца, до 12 декабря. Суд, приняв решение продлить арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. Большинство нужных лекарств Мусаева получает только с помощью передач, рассказал ее адвокат Александр Немов.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, там ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой поступило в суд. 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. По словам родных Мусаевой, в заключении ей становится всё хуже.

Абубакар Янгулбаев сообщил 23 сентября, что его матери Зареме Мусаевой не передают его письма. "Текст писем проходит цензуру, их принимают, но на месте ей не вручают. Так, по моим подсчетам не вручены уже 4-5 писем. В связи с этим мне тяжело держать с ней связь", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в своем Telegram-канале Абубакар Янгулбаев не сообщал о проблемах с доставкой писем его матери в СИЗО.

По его словам, 22 и 23 сентября в рамках "сфальсифицированного дела по мошенничеству", которое стало основанием для доставки Мусаевой из Нижнего Новгорода в Грозный, допрошены свидетели-потерпевшие, которые пострадали от мошеннических действий ранее судимой Азимовой.

Также он добавил, что "мама выглядит хорошо" и сообщила, сотрудники СИЗО №1 к ней хорошо относятся. "Дополнительно ей неизвестные люди присылают медикаменты и другие подарки", - сообщил Янгублаев.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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