Абубакар Янгулбаев прокомментировал продление ареста матери

08 сентября 2022, 07:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Грозном, приняв решение продлить арест Заремы Мусаевой, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. Большинство нужных лекарств Мусаева получает только с помощью передач, рассказал ее адвокат Александр Немов.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Ленинский райсуд Грозного продлил срок ареста Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 декабря.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, там ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой поступило в суд. 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. По словам родных Мусаевой, в заключении ей становится всё хуже.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой удовлетворительное, она получает лечение, но основная часть лекарств и средств приходит извне, так как предоставляемые по регламенту медсанчасти и ОМС лекарства недостаточно эффективны, сообщил 7 сентября адвокат Мусаевой Александр Немов.

"Лекарства ей передают близкие через передачи", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

При рассмотрении жалоб на арест Мусаевой два судьи Верховного суда Чечни взяли самоотвод. Один из них сослался на дружеские отношения с супругом Мусаевой, бывшим судьей Сайди Янгулбаевым. 8 августа предварительное слушание дела Мусаевой в суде было отложено из-за очередной смены судьи. Самоотводы судей в деле Заремы Мусаевой указывают на нежелание судейского корпуса в Чечне иметь отношение к делу, в котором супруг подсудимой является их бывшим коллегой, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Самоотводы судей произошли из-за из знакомства с Сайди Янгулбаевым, подтвердил 7 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Абубакар Янгулбаев. "А этого судью мы не знаем. По крайней мере, по ФИО не помним", - сказал он.

Он отметил, что судья, вынося решение продлить срок ареста Заремы Мусаевой, не формулирует свою позицию, а фактически дублирует её из ходатайств стороны обвинения. "В свою очередь эта позиция не отражает фактическую сторону, а ссылается на возможные подозрения, что Мусаева может сбежать", - сказал он, добавив, что его мать физически не может сбежать из Чечни.

Напомним, Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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