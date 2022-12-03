Арест Заремы Мусаевой продлен в Чечне на два месяца

03 декабря 2022, 13:28

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Суд в Грозном не удовлетворил просьбу защиты освободить из-под стражи Зарему Мусаеву и продлил срок ее ареста до 12 февраля, сообщил адвокат. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев назвал ее состояние удовлетворительным.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. Следующее заседание было назначено на 2 декабря.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве, срок ее ареста был продлен до 12 декабря. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее Абубакар Янгулбаев. Понятные на допросе в суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, а со статистами они виделись до процедуры, эти факты исключают опознание, заявил 29 сентября адвокат Александр Караваев.

На прошедшем 2 декабря судебном заседании была продлена мера пресечения Зареме Мусаевой на два месяца, до 12 февраля 2023 года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусаевой Александр Немов. По его словам, защита просила освободить Мусаеву, однако суд решил продлил арест.

Помимо вопроса о меры пресечения, на заседании была допрошена сама подсудимая, сообщил Немов. "В ходе допроса Зарема заявила, что не имеет никакого отношения к тем событиям, которые ей вменяются. Фигурирующих в деле людей она никогда не видела", - рассказал он, добавив, что заседание длилось около двух часов и завершилось поздно вечером.

По словам адвоката, сейчас защита занимается оспариванием в кассации административного ареста, а инцидент же с вывозом Мусаевой в Чечню оспаривается в рамках уголовного дела. ""Доставка в Чечню" оспаривается в рамках уголовного дела, по которому (в Чечню) и езжу", - сказал Немов.

Состояние Заремы Мусаевой назвал сегодня «удовлетворительным» Абубакар Янгулбаев. "Состояние удовлетворительное. Но не пользуется прогулками, так как ей тяжело ходить", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Зарема Мусаева исправно и вовремя получает необходимые лекарства. "Все необходимые лекарства получает, и обследование внутри медсанчасти СИЗО проходит", - отметил Янгулбаев.

С сотрудниками СИЗО у Заремы выстроились "нормальные отношения", добавил он. "Сотрудники ФСИН, по ее словам, относятся к ней хорошо", - сказал Янгулбаев, уточнив, что в последний раз видел мать «еще до похищения».

Напомним, Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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