Зарема Мусаева отвергла все обвинения в суде

02 декабря 2022, 06:01

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Супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева на заседании суда в Грозном отвергла обвинения в нападении на силовика, напомнив, как ее насильно увезли из дома без медикаментов и одежды.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве, срок ее ареста продлен до 12 декабря. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. Понятные на допросе в грозненском суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, а со статистами они виделись до процедуры, эти факты исключают опознание, заявил 29 сентября адвокат Александр Караваев.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

Зарема Мусаева дала показания на заседании в Ленинском районном суде Грозного 1 декабря, полностью отвергнув обвинения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. По словам Янгулбаева, в суде Зарема Мусаева подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни похищения.

"Она в полном объеме отрицает само событие, в котором ее обвиняют. То есть она ни на кого не нападала (...), "потерпевшего" участкового она не знает и в тот день не видела", - написал Янгулбаев в своем Telegram-канале.

По словам сына, Мусаева эмоционально рассказала, как силовики вывозили ее из Нижнего Новгорода в Чечню. "Ей не дали одеться, обуться, взять документы, инсулин и другие медикаменты в дорогу. (...) Только после ее неоднократных жалоб в пути они взяли медикаменты, так как от них напрямую зависела жизнь. Везли ее из Нижнего Новгорода в Грозный, нарушая лимит скорости и другие правила ПДД. И за эти почти 2000 км никто их не остановил", - напомнил Абубакар Янгулбаев.

Юрист отметил, что допрошенные ранее свидетели-силовики не отвечали на уточняющие вопросы, ссылаясь на проблемы с памятью после заболевания COVID-19. На заседании 2 декабря суд, по словам Янгулбаева, планирует исследовать материалы дела.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.