Правозащитники признали Зарему Мусаеву политзаключенной

26 августа 2022, 20:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых" признал политзаключенной Зарему Мусаеву, которую судят в Чечне по статьям о нападении на силовика и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа судья не удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении территориальной подсудности дела Заремы Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве и нападении на силовика.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщину обвинили в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой, обвиненной в мошенничестве и нападении на силовика, поступило в Ленинский районный суд Грозного.

Согласно международным критериям, Зарема Мусаева, жена федерального судьи в отставке и мать чеченских оппозиционеров, братьев Янгулбаевых, является политзаключенной, заявил сегодня в своем Telegram-канале проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал", который ведет команда ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"*. Правозащитники потребовали немедленно освободить Мусаеву из-под стражи и "обеспечить объективное и справедливое расследование предъявленных ей обвинений".

"Фактически Мусаеву взяли в заложники из-за того, что её сыновья активно критикуют режим Рамзана Кадырова, а её муж, федеральный судья Сайди Янгулбаев, отказывается осудить их деятельность. Уголовное дело против Мусаевой нацелено на прекращение публичной деятельности её сыновей и явным образом сфабриковано", - сказано в сообщении правозащитного проекта.

20 января чеченские силовики "вторглись" в квартиру Янгулбаевых и, "не сумев найти предлог, чтобы вывезти в Чечню Сайди Янгулбаева, пользующегося неприкосновенностью федерального судьи, забрали его жену", напомнили правозащитники. "53-летней женщине, страдающей диабетом, не позволили ни одеться, ни взять с собой лекарства. Её затолкали в машину и повезли в Грозный, где арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве: она якобы ругалась матом при задержании. Впоследствии против Мусаевой возбудили уголовное дело по статье о применении насилия против сотрудника полиции. Следствие утверждает, что она избила полицейского при оформлении административного протокола", - говорится в публикации "Мемориала".

Юристы "Комитета против пыток"** подали десятки ходатайств, жалоб и заявлений на действия сотрудников правоохранительных органов, "но чеченские и нижегородские власти саботируют разбирательство по ним", заявили правозащитники.

"Сразу после похищения Мусаевой ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно обеспечить её безопасность в соответствии с Правилом 39. С призывами освободить Мусаеву выступили Евросоюз, Государственный департамент США и Amnesty International. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил передать её уголовное дело из Чечни в управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу или в центральный аппарат ведомства", - указано в сообщении проекта.

Напомним, правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" был создан 7 апреля, после ликвидации Правозащитного центра "Мемориал*". "Решения о признании преследуемых людей политзаключёнными, которые раньше принимал совет ПЦ "Мемориал"*, теперь будет принимать экспертный совет, в который войдут, как часть бывших членов Совета ПЦ "Мемориал"*, так и некоторые другие российские правозащитники", - сообщила команда правозащитников в своем Telegram-канале.

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесен в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.