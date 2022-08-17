Суд отказался передать дело Заремы Мусаевой в другой регион

17 августа 2022, 02:29

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Судья не удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении территориальной подсудности дела Заремы Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве и нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело Заремы Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве и нападении на силовика, изначально было передано судье Ахмеду Башуеву, который назначил ей административный арест, в связи с чем 5 июля он заявил самоотвод. Защита также настаивает на передаче дела в суд другого региона. 8 августа сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев сообщил, что на процессе по делу матери вновь сменился судья.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщину обвинили в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой, обвиненной в мошенничестве и нападении на силовика, поступило в Ленинский районный суд Грозного.

"Сегодня (16 августа) состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении мамы (Заремы Мусаевой)", - написал в своем Telegram-канале Абубакар Янгулбаев.

На заседании в Ленинском райсуде адвокаты подали ходатайство об изменении территориальной подсудности – просили перенести рассмотрение дела в любой другой регион России, поскольку они усомнились объективности и беспристрастности судей в Чечне, говорится в сообщении в Telegram-канале "Команда против пыток"*.

Однако судья Эдиев Муса Султанович отказался удовлетворить просьбу защиты, отмечается в сообщении.

Адвокаты также попросили суд вернуть дело прокурору, сославшись на нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения, однако им было отказано, пояснили правозащитники.

Они также сообщили, что адвокаты во время визита в Грозный адвокаты заметили за собой слежку.

Следующее заседание назначено на 31 августа, отмечается в сообщении.

Правозащитники также опубликовали скриншот нескольких строк из письма, которое Зарема написала Абубакару Янгулбаеву. "Как хорошо, что у тебя все нормально [...] Со мной тоже (все) пройдет. Это все временные трудности", - говорится в письме.

11 февраля Абубакар Янгулбаев указал, что у Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. ЕСПЧ 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное. По словам родных Мусаевой, , в заключении ей становится всё хуже.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".