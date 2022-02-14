ЕСПЧ обязал Россию отчитываться о состоянии Мусаевой

14 февраля 2022, 20:24

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Власти России должны каждые две недели направлять в Европейский суд по правам человека отчет о состоянии Заремы Мусаевой, постановил сегодня ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Мусаева вначале была помещена под административный арест по делу о мелком хулиганстве, а затем арестована по обвинению в нападении на силовика, в суд и СИЗО ей несколько раз вызывали "скорую". Верховный суд Чечни 10 февраля рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом, несмотря на то, что в ночь перед заседанием женщине вновь вызывали "скорую". "Я тихо умираю", - сказала, выступая в суде, сама Зарема Мусаева.

Обеспечительные меры в соответствии с правилом 39 регламента Европейского суда по правам человека, применены в отношении Заремы Мусаевой, сообщил сегодня ЕСПЧ в письме, направленном в адрес "Комитета против пыток"*, который защищает права Мусаевой и обратился в Страсбургский суд. Такое же письмо отправлено в адрес правительства России, указано в документе.

Суд обязал правительство России каждые две недели представлять информацию о состоянии здоровья находящейся в СИЗО в Грозном Заремы Мусаевой, в том числе информировать об оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров, все эти сведения должны подтверждаться документами. Также ЕСПЧ запросил регулярные отчеты о мерах, принимаемых для обеспечения прав и свобод Заремы Мусаевой, закрепленных Конвенцией по правам человека, следует из текста письма, опубликованного на сайте "Комитета против пыток"*.

На основании правила 39 регламента ЕСПЧ, суд может принять решение о предварительных судебных мерах, которые являются обязательными для соответствующего государства. Предварительные судебные меры применяются только в исключительных случаях, говорится в практическом руководстве о применении правила 29, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.