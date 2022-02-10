Зарема Мусаева в СИЗО. Скриншот комментария со страницы Солтаева в instagram https://www.instagram.com/p/CZPyIyiFlvO/

10 февраля 2022, 15:39

Верховный суд в Чечне проигнорировал ухудшение здоровья Мусаевой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокаты просили перевести Зарему Мусаеву под домашний арест в связи с состоянием ее здоровья, однако суд отказал в этом, несмотря на то, что ночью ей вновь вызывали скорую, рассказал адвокат Аркадий Шиндяпин. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев отметил, что суд находится под давлением.

Как  писал "Кавказский узел", супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.  Мусаева вначале была помещена под административный арест по делу о мелком хулиганстве, а затем арестована по обвинению в нападении на силовика, в суд и СИЗО ей несколько раз вызывали скорую. 4 февраля адвокаты встретились с Мусаевой в СИЗО, 8 февраля стало известно, что они обжаловали ее арест. Верховный суд Чечни рассмотрел сегодня жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и отказал в ее удовлетворении.

Защита просила отпустить Мусаеву под домашний арест, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат "Комитета против пыток"* Аркадий Шиндяпин. "Основным доводом было состояние ее здоровья. Была справка о том , что у нее диабет второй степени. Кроме этого у нее имеется дом в собственности в Грозном.  Но суд отказал нам. Формальные основания следователя, что она может скрыться. Однако это ни чем не подтверждается",- сказал он.

По его словам, решение Верховного суда Чечни будет оспорено. "Мы собираемся подать кассационную жалобу. Она будет подана, когда получим документы",- сообщил Шиндяпин.

Мусаева участвовала в судебном заседании, которое продлилось около часа, через видеосвязь, сообщил адвокат. "Ее не привезли в суд. Подключили по видеосвязи. Мусаева выглядела плохо.  Ночью ей вызывали скорую. Со слов подзащитной, жалоб на условия содержания нет", - отметил он. 

Решение Верховного суда Чечни является необоснованным, уверен сын Мусаевой, бывший юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев. "Ни одно из процессуальных решений по этому делу невозможно считать обоснованным, так как суд и следственные органы находятся под прямым давлением Кадырова и кадыровцев",- сказал он корреспонденту  "Кавказского узла". 

По его словам, это дело - заказ Кадырова. Его личный приказ. "А его указания в Чечне выше Конституции России",- подчеркнул Янгулбаев. 

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми". О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Ибрагим Янгулбаев отверг причастность родственников к оппозиционному движению", "Юристы встретили критикой отказ расследовать похищение Мусаевой", "Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых".

Автор: Роман Кужев

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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