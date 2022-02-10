Суд оставил в силе решение об аресте Мусаевой

10 февраля 2022, 12:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и отказал в ее удовлетворении, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. 4 февраля адвокаты встретились с Замермой Мусаевой в СИЗО, а 8 февраля стало известно, что они обжаловали ее арест.

Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу защиты на арест подозреваемой в нападении на чеченского силовика Заремы Мусаевой, сообщил адвокат "Комитета против пыток"* Аркадий Шиндяпин. Суд оставил решение об аресте Мусаевой без изменений, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

К 12.30 мск 10 февраля на сайте Верховного суда Чечни нет информации о решении суда по обжалованию адвокатами ареста Заремы Мусаевой.

Напомним, что в декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева.

Так, по данным на 12 января, число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января, в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Мусаевой, по состоянию на сегодня, в Чечне по-прежнему удерживается не менее 11 членов семей критиков Кадырова. 23 января Абубакар Янгулбаев сообщил также, что около 15 человек из семей Янгулбаевых и Мусаевых в Грозном перестали выходить на связь после похищения его матери.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми". О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".