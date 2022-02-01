Обращение сына к Мусаевой вызвало отклики в дагестанском паблике

01 февраля 2022, 11:10

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Абубакар Янгулбаев обнародовал видеообращение к арестованной в Чечне Зареме Мусаевой, выразив уверенность в невиновности матери. Посетители дагестанского Instagram-паблика, посмотревшие видео, высказались в поддержку Янгулбаева и осудили насилие над пожилой женщиной.

Как писал "Кавказский узел", 28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам заявление Заремы Мусаевой, в котором она отказалась от услуг адвоката. Ранее юристы добивались с Мусаевой встречи. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. 31 января стало известно, то Зарема Мусаева стала подозреваемой по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. Мусаевой инкриминируют, что, когда ее доставили в отделение полиции, она расцарапала одному из силовиков лицо.

Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Чечню. На следующий день Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети, поддержке терроризма и организации избиения чеченского силовика в Турции. Он также призвал силовиков задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще до Нового года.

Видеообращение к матери Абубакар Янгулбаев опубликовал вечером 31 января в своем Telegram-канале. "Я обращаюсь к своей маме, Зареме Мусаевой. И прошу, чтобы люди, имеющие доступ к ней, показали ей это видео. Или дали послушать мой голос, по которому она, я уверен, скучает, как и мы — по ее", - пояснил он в аннотации к видео.

"Я знаю, что в Чечне очень много людей сопереживают этой ситуации, я знаю, что в целом люди понимают, что она на самом деле ни в чём не виновата, и уверен, что найдётся хотя бы один человек, который даст это увидеть", - сказал Янгулбаев в начале видео и затем обратился к матери.

"Мама, ты сейчас находишься в плену в замке у дракона... Ты можешь быть уверена, что о тебе знают все в этом мире, и все тебя поддерживают... Все удивлены тому, как они позволили себе действовать по отношению к тебе, ни в чём не виновной женщины. Никогда до этого так открыто они руку не поднимали на женщин, никогда они себе не позволяли действовать вот так", - сказал Абубакар Янгулбаев.

Он выразил уверенность, что Зарема Мусаева не делала ничего противозаконного, а обвиняют ее в этом для того, чтобы "удерживать ее в плену".

"И это всё только лишь месть со стороны одного конкретного человека. Все знают и все уже узнали, что ты храбрый человек, все знают, что ты родила нас и воспитывала нас во время войны, что ты делала это в подвалах, под чеченской землёй. Никто не поверит и не верит, что ты можешь сломаться, я лично этому не поверю. Я знаю, что ты самая храбрая и самая смелая женщина, иначе ты бы не смогла пройти всё то, что тебе приходится проходить с начала девяностых по настоящее время", - сказал на видео Абубакар Янгулбаев.

Видеообращение размещено в ночь на 1 февраля, в частности, в Instagram-паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 149 тысяч пользователей. Там к 11.05 мск оно набрало 17,3 тысячи просмотров, под ним опубликовано 103 комментария.

Авторы некоторых из них признались, что не слышали об истории с матерью Янгулбаева, часть пользователей удивилась тому, что репост видео сделан в дагестанском паблике. "Нам зачем эти чеченские разборки?" – написал, в частности, guseynovr.z. "При чём тут чеченские, они нам братья", - ответил на это h_muhammad. "Мы все в одной лодке, в одном государстве", - согласилась 05_elmira, назвав вопрос пользователя "странным, если не сказать глупым".

Многие пользователи в своих комментариях выразили поддержку Абубакару Янгулбаеву и Зареме Мусаевой. "Бедный парень. Да поможет Всевышний ему и его семье, очень тяжело наблюдать за подобным, зная, что ничего не можешь сделать", - написала, в частности, bayrambekovaaa.

"А как же цитата товарища Сталина "Сын за отца не в ответе" в нашем случае мама? Пусть обращаются в Верховный суд", - предложила marya_alieva. "Ну как можно женщину похищать взрослую? За что мужа и сына обьявили в федеральный розыск? Кому же они дорогу перешли?" – задалась вопросами patimazakhra.

"Это уже ниже плинтуса, перешёл черту называется, дальше некуда, как можно женщин трогать, это позор", - высказал мнение bagamurm. "Я полностью поддерживаю молодого чел[овека], надеюсь, когда-нибудь вот эта тирания со стороны [властей Чечни] закончится", - написала alzhanasofya.

В аккаунтах ЧГТРК "Грозный" и ИА "Грозный-информ", а также в крупных чеченских Instagram-пабликах, таких, как "Чечня онлайн" и "Про Чечню и не только", видеообращение Янгулбаева, по состоянию на 11.05 мск, не опубликовано.

Напомним, другой сын Заремы Мусаевой Ибрагим Янгулбаев 31 января был заочно арестован судом в Грозном по делу об оправдании терроризма. Полиция Чечни сообщила, что он объявлен в розыск.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 1 февраля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, а позже арестована судом. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".