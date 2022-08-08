Сменился судья по делу Заремы Мусаевой

08 августа 2022, 20:06

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На процессе по делу Заремы Мусаевой вновь сменился судья, сообщил сегодня сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело Заремы Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве и нападении на силовика, изначально было передано судье Ахмеду Башуеву, который назначил ей административный арест, в связи с чем 5 июля он заявил самоотвод. Защита также настаивает на передаче дела в суд другого региона.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщину обвинили в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой, обвиненной в мошенничестве и нападении на силовика, поступило в Ленинский районный суд Грозного.

Назначенное на сегодня предварительное слушание дела Заремы Мусаевой было отложено из-за смены судьи, сообщил сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев. «Сегодня в Ленинском районном суде снова отложили предварительное слушание по уголовному делу против матери (Заремы Мусаевой), так как в очередной раз сменился судья по делу», - написал Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале. По его словам, заседание перенесено на 16 августа.

Также он сообщил, что ранее в Верховном суде Чечни суд рассмотрел жалобу защитников на продление меры пресечения в СИЗО и вернул дело о продлении назад в первую инстанцию из-за ряда процессуальных нарушений.

Напомним, 5 июля суд в Грозном продлил арест Заремы Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве и нападении на силовика, до 12 сентября. Мусаевой в суд была вызвана скорая помощь, однако врачи сочли, что она может принимать участие в судебном заседании.

Ранее адвокат Мусаевой Наталья Добронравова сообщила, что при рассмотрении апелляционных жалоб на арест Мусаевой два судьи Верховного суда Чечни взяли самоотвод. Один из них - Дмитрий Горбовцов 19 апреля сослался на дружеские отношения с супругом Мусаевой, бывшим судьей Сайди Янгулбаевым. Самоотводы судей в деле Заремы Мусаевой указывают на нежелание судейского корпуса в Чечне иметь отношение к делу Заремы Мусаевой, супруг которой, Сайди Янгулбаев, является их бывшим коллегой, заявили 5 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики

11 февраля Абубакар Янгулбаев указал, что у Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. ЕСПЧ 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное. По словам родных Мусаевой, , в заключении ей становится всё хуже.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".