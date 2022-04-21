Юристы назвали условие переноса процесса по делу Мусаевой за пределы Чечни

21 апреля 2022, 00:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Судьи Верховного суда Чечни могут использовать самоотвод в качестве уловки, чтобы не участвовать в процессе по делу Заремы Мусаевой, и в случае самоотвода всего состава суда может быть изменена территориальная подсудность дела, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Шансов на это практически нет, так как власти найдут не работавшего с мужем Мусаевой судью, который вынесет обвинительный приговор, уверен активист Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева 1 февраля была обвинена в нападении на силовика, она находится под арестом, который продлен до 27 апреля. В суд и СИЗО ей несколько раз вызывали скорую помощь. 10 февраля Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом. 19 апреля стало известно, что судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по делу Мусаевой, сославшись на тесные отношения с ее мужем, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. 22 января он обвинил их семью в организации террористической сети и поддержке терроризма. 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов разместил в Instagram ролик, в котором пригрозил расправой семье Янгулбаевых и наказанием тем, кто переведет эти его слова с чеченского на русский язык, с осуждением Янгублаевых выступил и ряд высокопоставленных чеченских силовиков и чиновников. После этого Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию. Абубакар Янгулбаев выехал из страны еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следственное управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по факту угроз семье Янгулбаевых, озвученных ранее высокопоставленными чеченскими силовиками.

Юристы назвали самоотвод судей редким явлением

Если судья на процессе берет самоотвод, то дело, согласно закону, должны передать другому судье, прокомментировала координатор юридической работы в программе "Горячие точки" Правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"* Галина Тарасова.

Но, по ее словам, факт знакомства сам по себе может и не быть основанием для отвода или самоотвода. Отметим, что 19 апреля сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев заявил, что практически все судьи Верховного суда Чечни хорошо знакомы с его матерью, и высказал мнение, что в связи с этим Верховный суд Чечни не может рассматривать жалобы и заявления по Мусаевой.

"Сын Мусаевой просто сообщает информацию о том, что с ней практически все знакомы, в этом нет ничего предосудительного. Здесь нет предмета для обсуждения о соответствии или несоответствии его утверждения закону. Я бы сказала, что речь не о конфликте интересов, а о наличии в каждом конкретном случае в отношении конкретного судьи оснований для отвода или самоотвода. Факт знакомства сам по себе может и не быть основанием для отвода/самоотвода", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тарасова.

По ее словам, согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, в частности, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела. "Если знакомство сопряжено с дружбой, личными симпатиями, почтением или, напротив, антипатиями, то судья, скорее всего, не сможет быть беспристрастным при рассмотрении дела. Самоотвод здесь вполне уместен. Поверхностное же знакомство может и не формировать заинтересованности в исходе дела", – рассказала юрист.

"В случае отвода или самоотвода всего состава суда может быть изменена территориальная подсудность дела", – подчеркнула Тарасова.

Она также добавила, что такие случаи не часто, но происходят. "Самоотвод - процедура, предусмотренная УПК. При самоотводе в связи со знакомством судья сам даёт оценку своей способности быть беспристрастным в рассмотрении дела", – отметила Тарасова.

Близкие отношения судьи и подсудимого могут быть причиной для необъективного расследования дела, также указала юрист Правозащитного центра "Мемориал"* Марина Агальцова.

"Судья в случае если он считает, что не может быть объективным в ходе рассмотрения дела, должен взять самоотвод. В данном случае мы видим, что судья Верховного суда Чечни взял самоотвод, поскольку его связывают определенные отношения с мужем Мусаевой и с ней, можно сказать, дружеские отношения у них. Это стандартная процедура, другое дело, что она редко используется", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Агальцова.

Она полагает, что чеченские судьи могут использовать самоотвод в качестве уловки. "Более-менее адекватные судьи, если такие остались в Чечне, которые не хотят идти в разрез с позицией чеченских властей, будут использовать самоотвод в качестве уловки, чтобы избежать вынесения решения по делу Мусаевой. Никто в реальности не проверяет, есть ли основания для самоотвода. То есть судья просто берет самоотвод, и все", – отметила Агальцова.

Юрист также добавила, что в ее практике подобное было, "но очень редко".

Шансов на перенос процесса за пределы Чечни практически нет

Судья Горбовцов решил поступить по-человечески, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, который уверен, что процесс по делу Мусаевой не будет перенесен за пределы Чечни.

"Я понимаю поступок судьи. Когда в Верховном суде Чечни рассматривали обжалование по моему делу, судья Дмитрий Горбовцов был председателем, а Сайди Янгулбаев был одним из судей ВС Чечни (в 2014 году Кутаев был осужден по делу о хранении наркотиков, сам он заявлял о невиновности и уверенности, что власти Чечни таким образом пытаются препятствовать его правозащитной и политической деятельности, – прим. "Кавказского узла"). В случае с Мусаевой роль сыграли обычные человеческие чувства. Они были близки, ходили в гости, их жены, может, дружили, Мусаева чай ему наливала, и теперь ему сложно вести ее дело. Мне кажется, его решение не станет причиной проблем для него", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

Он не думает, что дело передадут в другой регион. "Наверняка найдется судья, который возьмется за дело Мусаевой. Они найдут судью, который не работал с Янгулбаевым. Мне кажется, что так и будет. Там судьи вершили дела значительно тяжелее, чем это дело. Они точно знали, что человек не виновен, но все равно сажали его в тюрьму на 15 лет. Скорее всего, найдется человек, который вынесет обвинительный приговор в отношении Мусаевой", – отметил Кутаев.

Правозащитники отметили снижение внимания к делу Мусаевой со стороны СМИ

Комментируя информацию о том, что Генпрокуратура России 25 марта отказалась представлять в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Мусаевой, сославшись на то, что оно является стабильным, пресс-секретарь "Комитета против пыток"** Наталья Курекина отметила, что механизмов повлиять на это решение на данный момент не имеется.

"Несмотря на исключение из Совета Европы, у государства остались обязательства, которые они должны выполнять, но в реальности сейчас Генпрокуратура подходит к данному вопросу избирательно. По некоторым неудобным и болезненным делам Генпрокуратура не взаимодействует с ЕСПЧ. К сожалению, у нас нет никаких инструментов, чтобы как-нибудь изменить ситуацию", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Курекина.

Юристы сочли отказ Генпрокуратуры информировать ЕСПЧ о состоянии здоровья Мусаевой нарушением. "Мы направили свои возражения в Европейский суд по этому поводу, а ЕСПЧ передал их Генпрокуратуре РФ. Решение об отмене обеспечительных мер принимается Судом, исходя из анализа развития ситуации заявителя. В данном деле Генпрокуратура должна была попросить отменить обеспечительные меры, обосновав свою позицию, а не отказываться в одностороннем порядке от предоставления документов. Это нарушение со стороны властей Российской Федерации", – заявила ранее юрист отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток"** Эльза Валиева.

По словам Курекиной, сейчас у Мусаевой нет жалоб в связи с состоянием здоровья. "Последний раз с Заремой встречалась адвокат Наталья Добронравова лично. Это было вчера [19 апреля]. Зарема чувствует себя нормально, насколько это возможно в условиях СИЗО. У нее нет нареканий", – сообщила Курекина.

У Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием, указал 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 регламента суда 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и об оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров. Выход России из Совета Европы не снимает с нее обязанностей, которые были взяты в рамках Европейской Конвенции по правам человека по всем нарушениям, возникшим до 16 сентября. "Европейский суд указал, что Россия перестанет быть Высокой Договаривающейся Стороной только после 16 сентября. И это означает, что по всем нарушениям, допущенным российскими властями до этой даты, Россия будет нести ответственность в рамках Европейской Конвенции", – сказали юристы Центра защиты прав СМИ* "Кавказскому узлу".

Курекина также добавила, что сейчас сложно освещать дело Мусаевой в СМИ, причем внимание к этому делу ослабло еще до событий на Украине. "Это неизбежный процесс, к сожалению. Так происходит каждый раз, когда процесс переходит в стадию многочисленных следственных действий и судов. На волне закрытия большого количества независимых СМИ в России рассказывать о деле Заремы Мусаевой большой аудитории стало практически невозможно. Мы очень благодарны каждому изданию, помогающему нам освещать новости Комитета", – подчеркнула она.

"Кавказский узел" ранее писал, что члены семьи Янгулбаевых так и не получили ответа от следствия на свои заявления об угрозах, разжигании ненависти и клевете со стороны высших должностных лиц Чечни. Юристы "Комитета против пыток"** после похищения Заремы Мусаевой подали 10 ходатайств, 21 жалобу, 11 обращений, два запроса и семь заявлений на действия силовиков, однако результатов не последовало, сообщили ранее правозащитники.

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Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справочных материалах "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.