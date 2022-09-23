Правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой

23 сентября 2022, 07:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нижегородские следователи начали проверку заявлений о возможном превышении полномочий силовиками при задержании Заремы Мусаевой. Проверка начата лишь после того, как заявления были переданы из Чечни в Нижний Новгород, сообщила "Команда против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключённых" признал Зарему Мусаеву политзаключенной, указав в том, числе, что юристы "Комитета против пыток"* подали десятки ходатайств, жалоб и заявлений на действия силовиков, задержавших женщину, "но чеченские и нижегородские власти саботируют разбирательство по ним".

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля ее обвинили в нападении на силовика, 20 июня стало известно, что дело Мусаевой поступило в суд. 7 сентября Ленинский райсуд Грозного продлил срок ареста Мусаевой на три месяца, до 12 декабря.

Следователи начали доследственную проверку по обстоятельствам похищения Заремы Мусаевой, сообщил вечером 22 сентября сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. "В СУСК РФ по Нижегородской области начата проверка по заявлениям о превышении должностных полномочий, совершенных высокопоставленными сотрудниками [силовой структуры] из Чечни", - написал он в своем Telegram-канале.

Проверка начата спустя почти восемь месяцев после задержания Мусаевой, сообщила на своем сайте "Команда против пыток"*. "Юристы "Команды против пыток"* подали 21 ходатайство, 24 жалобы, 12 обращений, три запроса и три заявления о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Речь о нарушениях, допущенных при задержании Заремы Мусаевой 20 января 2022 года. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области все же приняло решение о регистрации заявлений и начале проверки с 13 сентября. Дело передано в следственный отдел по Советскому району Нижнего Новгорода", - говорится в публикации.

Ранее все заявления правозащитников и адвокатов были перенаправлены в прокуратуру Чечни, которая признала законными действия силовиков. Однако в мае юристы "Команды против пыток"* получили постановление управления СКР по Чечне о передаче материалов в управление СКР по Нижегородской области, уточнили правозащитники.

"Теперь мы ожидаем, что нижегородским следователям все же придется изучать видео, назначать проведение судебно-медицинских экспертиз, опрашивать очевидцев и полицейских. А также проводить иные проверочные действия по поданным нами еще в феврале ходатайствам, по которым мы получили лишь уведомления о перенаправлении их в Чеченскую Республику", - приводится в публикации комментарий юриста "Команды против пыток"* Сергея Шунина.

Напомним, после задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.