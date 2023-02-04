Пользователи соцсети высмеяли идею сделать Кадырова "отцом страны"

04 февраля 2023, 17:36

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Идея дополнить должность главы Чечни титулом "отец страны" неуместна и вызывает иронию избыточным пафосом, указали пользователи Telegram. Они призвали не выделять Кадырова среди глав российских регионов.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля министр печати Чечни Ахмед Дудаев написал в своем телеграм-канале, что парламентарии предложили дополнить название должности главы Чечни "его смысловым, но не буквальным, переводом на чеченский язык, который звучит как "Мехк-Да". По его словам, это не титул. Введение нового термина министр объяснил заботой о сохранении и развитии культуры и самобытности чеченского народа.

12 января депутаты парламента Чечни внесли проект закона, предлагающий дополнить должность главы Чечни титулом "Мехкан Да". "Внести в Конституцию Чеченской Республики […] следующие изменения: в статье № 63 абзац первый после слов "Глава Чеченской Республики" дополнить словами "(Мехкан Да)", - говорится в законопроекте. "Мехкан да" в переводе означает отец или глава страны. Так в средние века назывались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время, например, войны, сообщило ИА "Чечен Инфо".

Советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов поздно вечером 2 февраля прокомментировал законопроект, назвав его "исключительно правильным и верным". "Понятие «Мехк-Да» в полной мере передает роль Главы ЧР как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев! Кроме того, данное понятие отражает высокую ответственность, которую несет на себе руководитель республики", - написал Делимханов в своем телеграм-канале.

При этом Адам Делимханов привел свою трактовку термина. "Понятие «Мехк-Да» является исторически устоявшимся среди чеченцев и в переводе на русский язык означает – высшее должностное лицо республики", - сообщил советник Кадырова.

Под публикацией Делимханова, по состоянию на 17.30 мск, нет комментариев. Под публикацией Ахмеда Дудаева к этому времени размещено 59 комментариев.

Авторы некоторых из них иронически отреагировали на инициативу чеченских депутатов. "Называли бы Падишах Всея Чечни. Просто и понятно", - написал, в частности, Obala Mbongo.

"Падишахом" называют Рамзана Кадырова представители властей Чечни. Этот неофициальный титул упомянул в декабре 2021 года режиссер Александр Сокуров в полемике с Владимиром Путиным о сепаратистских настроениях на Северном Кавказе. У республик, образованных по национальному признаку, есть свои "армии" и даже "появился падишах", отметил тогда Сокуров.

"Предлагаю Ставропольскому губернатору и другим областям, краям России именоваться "Князьями" или "Атаманами"", - шутливо заметил, в частности, Ingelar. "Барон Новосибирский, Курфюст Калининградский", - привел примеры этот же пользователь в другом комментарии.

Другие пользователи раскритиковали законопроект. "Зачем делать нового елбасы, как Назарбаева? Потом стыдно не будет?" – задался вопросом V V.

Звание елбасы (лидер, глава нации) носил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на протяжении 13 лет. 11 января Конституционный суд утвердил изменения в Конституции, лишив бывшего президента статуса лидера нации, сообщил "Коммерсант".

"Это дополнение для Кадырова будет унижением, из федерального руководителя региона России превратится в местечкового бая", - высказала мнение Natalia A. "Был уже туркмен-баши. Изобретатели", - упрекнул авторов законопроекта Oleg.

"Убрать надо все это. Это лишнее. В РФ один глава. Это Путин", - заявила Оксана. "Ну почему. Есть глава управы, например. Глава района. Это просто название. Мне кажется, не надо раздувать конфликт на пустом месте", - написала в ответ Наталья. "Все начинается с малого. Зря вы так спокойны. Путин не зря убрал «президентов»", - возразила Оксана.

"Пусть будет глава, а не отец на чеченском, раз нет никакой разницы. Суть унификации в том, чтобы нигде не было более равных, не возникало ложных ожиданий, от этого пытаемся уйти десятки лет, поэтому везде должно быть одинаковое название у должности в официальных документах на русском", - высказал мнение Beep.

"Пусть называют как хотят. Тут говорится о названии на чеченском языке и относится только к нам. Как там и кто и что назовёт, нас не касается. Мы отвечаем только за себя", - написал G.

Иронически прокомментировал идею чеченских депутатов и читатель "Кавказского узла" с ником zackary. "Народ же, привыкший к тому, что подчиненные неизменно величают Рамзана Ахматовича "паччахьом" (падишахом), пребывает сегодня в некотором замешательстве. "Мехк да", конечно же, ближе, потому как на родном языке, но к "паччахьу" тоже уже привыкли. И как будут обстоять дела с негласным титулом матери главы Чечни Аймани - "Мехк Нана", то бишь "Мать страны"? Не может сын именоваться "Отец страны", в то время как его мать есть "Мать страны". Неправильно это", - написал он сегодня.

Напомним, среди вайнахов титул "Мехкан да" ранее не употреблялся, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Вайнахское общество было довольно сложным. Для того, чтобы давать такого рода звания, необходимо, чтобы была задача построить политическую нацию. Например, после распада СССР туркмены или казахи строят политическую нацию, поэтому появились титулы туркменбаши (глава туркмен) и елбасы (лидер нации)... В Чечне сейчас впервые в чеченской истории посыл, что строится единая чеченская нация", - сказал, в частности, старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Исторически термин "Мехк Да" (у ингушей) или "Мехкан Да" (у чеченцев) не использовался, подтвердила старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Макка Албогачиева. "Персоны с таким титулом не было, потому что не было сословий, не было князей у вайнахов, не было главы государства", - сказала она, отметив, что звание "отец страны" появилось совсем недавно и неформально используется у чеченцев и у ингушей для наименования главы региона.

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