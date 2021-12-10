Путин и Сокуров поспорили о протестах в Ингушетии и сепаратизме на Кавказе

10 декабря 2021, 15:45

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Президент России резко отреагировал на слова режиссера Александра Сокурова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа и призыв освободить участников протестов против соглашения о чечено-ингушской границе. Сокуров расценил полемику как конфликт с Путиным.

Режиссер Александр Сокуров в своем выступлении на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 9 декабря, начал с внешней политики России, назвав ее слишком дорогой для страны. Он, в частности, указал, что "на довольствии" страны находятся Южная Осетия и Абхазия. Видеозапись заседания опубликована на сайте президента России.

В 2020-2022 годах действует инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии, по которой Россия ежегодно выделяет 1,5 миллиарда рублей. Южной Осетии в рамках аналогичной программы только в 2015-2018 годах было выделено 9 миллиардов рублей. После масштабного хищения средств Генпрокуратура России возбудила 47 уголовных дел.

Сокуров добавил, что, в соответствии с нынешней политикой властей, "надо помогать большим дотационным южным регионам" страны, и раскритиковал Сокуров и федеративное устройство России, включающей республики, образованные по национальному признаку. У этих республик есть свои "армии" и даже "появился падишах", отметил Александр Сокуров, имея в виду неофициальный титул главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Есть федерация, а куда делась Россия?" - задал вопрос Сокуров.

23 ноября по приказу Кадырова все силовые подразделения Чечни выдвинулись на три дня на границу республики, протяженность которой – 841 километр. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты расценили это как демонстрацию силы ингушским властям. Маневры чеченского управления Росгвардии вызывают беспокойство, поскольку цели столь масштабной операции неясны, а аналогов у нее нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" полковник полиции Амир Колов и председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов.

Возражения Владимира Путина вызвал призыв Сокурова "давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве". Президент напомнил, что права выхода из состава федерации нет, и поинтересовался, откуда режиссеру известно, кто хочет, а кто не хочет оставаться в России.

"Давайте проверим", - ответил Сокуров. "Проверяли, в том числе в ходе голосования по Конституции", - парировал Путин. По его мнению, голосование по поправкам в Конституцию летом 2020 года стало доказательством того, что сепаратизма в России никто не хочет, в том числе чеченский народ.

25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. По официальным данным, на Ставрополье, как и в целом по стране, большинство участников голосования выступили за поправки. Представители "Голоса" и "Яблока" назвали статистику по явке аномально завышенной и указали на то, что доказательств нарушений нет из-за отсутствия на участках независимых наблюдателей. Участники протестов против конституционных поправок подверглись преследованию. Новости об этих протестах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

Если противники России среди жителей северокавказских республик и есть, это не значит, что таковых "подавляющее большинство". Он также напомнил о военных кампаниях в Чечне. "Разве вы этого хотите? Мы этого не хотим", - сказал президент.

Он также заявил, что Россия создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна. "Вы хотите нас превратить в Московию? Так в НАТО хотят сделать", - сказал Путин. "Я хочу поговорить о том, что происходит в стране и как она построена. Я предлагаю думать", - ответил Сокуров. "Так перед тем, как вот это сказать, надо было хорошо подумать", - заявил Путин, пригласив режиссера подискутировать лично. Поднимая столь "тонкие и чувствительные" вопросы, можно "легко обидеть, кого оскорбить", пояснил президент. "Согласен", - ответил Сокуров.

Александр Сокуров назвал ситуацию на Северном Кавказе наиболее проблемной в России и напомнил о протестах в Ингушетии против заключенного в 2018 году соглашения о границе в Чечней. Режиссер призвал освободить арестованных лидеров протеста: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева, Зарифу Саутиеву. Сокуров подчеркнул, что арест женщины - Зарифы Саутиевой - вызвал недовольство в республике.

Президент в ответ призвал "очень серьезно" относиться к отношениям между вайнахскими народами. "У нас две тысячи территориальных претензий по стране", - добавил Путин. По мнению президента тему межнациональных отношений опасно и недопустимо обсуждать. "Это непозволительно даже вам. Это опасные игрушки" - заявил Владимир Путин.

В марте 2019 года в Магасе состоялся масштабный митинг против соглашения о границе с Чечней. Силовики попытались разогнать собравшихся, и произошли столкновения. Обвинительные приговоры вынесены 40 активистам, под судом находятся еще восемь лидеров протеста. Перед судом, назначенным на 15 декабря, заявили, что не верят в справедливый приговор. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Сокуров коснулся и ситуации в стране в целом - преследованиях за активную гражданскую позицию, "политизации" силовых структур. "Нам нужна активная, сильная оппозиция, <...> надо запретить цензуру - Конституция-то еще жива, - надо прекратить преследование общественных и некоммерческих организаций. Про "Мемориал"* говорили, не буду ничего добавлять", - сказал он.

Сокуров также призвал "отменить все наказания гражданам женского пола за участие в общественно-политическом движении", поскольку, по мнению Сокурова, "милосердие выше справедливости".

Прокуратура добивается закрытия Правозащитного центра "Мемориал"* и международного общества "Мемориал"*. Комментируя эти дела на заседании, Путин повторил обвинения в защите запрещенных организаций и включении нацистских преступников в список жертв политрепрессий. Включение человека в список политзаключенных не означает согласия с его взглядами, а ошибочное причисление нацистских преступников к жертвам репрессий было связано с закрытостью архивов спецслужб, утверждают правозащитники. Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"".

В целом Путин отвечал Сокурову с раздражением в голосе. "Есть за что извиниться, потому что у вас не выступление, а манифест, набор страхов", - говорит президент на видео.

Александр Сокуров расценил эту дискуссию как "серьезный конфликт с президентом". Комментировать эту полемику он отказался. Еще одна участница встречи, член президентского Совета по правам человека Наталия Евдокимова, сказала, что "очень расстроена" реакцией Путина на слова Сокурова. "То, что Сокуров сказал о Чечне, <...> ему резко не понравилось – он ответил, что нельзя так про чеченцев говорить: пусть уходят. Я первый раз видела его в разговоре с Александром Николаевичем таким рассерженным, прямо желваки ходили", – процитировали сегодня Евдокимову "Кавказ.Реалии" (издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

Сокуров и раньше поднимал острые темы, обращаясь к Владимиру Путину. В декабре 2019 года в Чечне вызвало резкую критику предложение Сокурова "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – задался тогда вопросом режиссер. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, возразил Путин.

У Александра Сокурова кабардинские корни. В 2010 году он открыл в Нальчике творческую мастерскую, которая стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа. Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Сам Сокуров ранее отметил, что считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа. Он объяснил открытие мастерской в Нальчике тем, что была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.