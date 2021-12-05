Братья Халитова продолжили серию видеообращений к критику властей Чечни

05 декабря 2021, 13:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Братья живущего в Турции блогера Хасана Халитова в новых видеообращениях настойчиво призвали его прекратить критику руководства Чечни. Некоторые пользователи Instagram сочли обращения братьев к Халитову неискренними.

Как писал "Кавказский узел", родственники Хасана Халитова по меньшей мере дважды записывали видеообращения к нему. Так, 14 октября министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видеообращение брата Хасана, Рамзана Халитова, в котором тот в резких выражениях осудил Хасана за критику в адрес руководства Чечни. 30 ноября было опубликовано видеообращение отца Хасана Халитова - Гани Халитова. Он обвинил сына в клевете на руководство республики и заявил, что хочет убить его. Это видео, в частности, перепостил на своей странице в соцсети депутат чеченского парламента Магомед Ханбиев.

Проживающий в Турции блогер Хасан Халитов в сентябре обвинил чеченских силовиков в похищении его родственников в Чечне. По его данным, похищенных отпустили через несколько дней. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в республике кровной мести. Он призвал главу Чечни прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". В октябре Кадыров побывал в Турции со своим помощником, министром печати Ахмедом Дудаевым. Тот заявил, что они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. Халитов, в свою очередь, упрекнул приближенных Кадырова в трусости, заявив, что те намеренно избегали встречи с ним.

Новое видеообращение Рамзана Халитова к брату опубликовано 3 декабря в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 428 тысяч подписчиков. Старший брат Хасана Халитова "пытается донести" до блогера, что его "жёстко используют" находящиеся в Европе идеологи самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии, которые "напичкали его голову" ненужной и лишенной здравого смысла информацией, заявлено в аннотации к видео*.

* Примечание "Кавказского узла" от 17:26 05.12.21. Во фразу внесены уточнения, оскорбления в адрес Хасана Халитова из аннотации к видео заменены на описательные конструкции.

В тот же день в Instagram-паблике "Чечня онлайн", насчитывающем 170 тысяч подписчиков, было размещено снятое в другом интерьере видео, записанное Рамзаном Халитовым и, как утверждается в публикации, еще одним братом Хасана Халитова. "Обращение братьев к Халитову Хасану. Брат Хасана Халитова: послушай сюда [...] Хасан. Ты кому там читаешь религию, ты знаешь, что такое религия Ислам, если ты так хорошо знаешь о религии, почему ты создаёшь проблемы своим родителям, своим близким? Ты не мужчина, Хасан", - говорится в аннотации к ролику.

На обоих видео мужчины говорят на чеченском языке. Читатели "Кавказского узла" в комментариях к статье о связи Рамзана Кадырова с крахом клана Арашуковых в Карачаево-Черкесии привели переводы видеообращений братьев Халитова на русский язык. Аутентичность переводов сегодня проверил "Кавказский узел".

"Сидишь там, делаешь громкие призывы, вырядившись в женское платье. Заставляют тебя призывать... [...] Говоря - "семья не без урода", ты не себя имеешь в виду? Как раз тебе это подходит. [...] Уйди, заткнись, если тебе нечего, кроме лжи, говорить... "Нас забрали, нас увезли". Никто нас не забрал, хвала Всевышнему, живем в свободном государстве, слушаясь своего падишаха (Рамзана Кадырова), будучи преданными ему, а вы ради тарелки супа сидите там и лжете. [...] У нас есть падишах, чтобы делать нам внушения, направить на прямой путь, если собьемся, если надо - отругать, мы живем, говоря "Ахмат-сила", "Аллаху акбар". Оставь нас", - перевел видеообращение Рамзана Халитова читатель с ником hye.

Перевод обращения братьев Халитова опубликовал в своем комментарии читатель с ником asley_fritsch. "Ты не мужчина. [...], ты ничто...Такой [...] как ты, ходил здесь, наркоманил, ты убежал туда, чтобы спокойно себе там наркоманить. Как может не раздражать, когда такое существо как ты рассказывает людям об исламе? Выйди оттуда (из сети), ходи себе, наркомань, сходи в психбольницу, куда-нибудь, приведи свою голову в порядок. О чем ты говоришь? О каких землях, о каких государствах ты говоришь? Людям, которых ты ругаешь - нашему падишаху, его друзьям - есть что рассказать хорошего. Им есть много чего рассказать хорошего, но они никогда этого не делают", - процитировал читатель "Кавказского узла" одного из братьев Халитова.

Далее мужчина на видео перечислил то хорошее, что сделано руководством Чечни, - "построенные для сирот дома, дороги, мечети, отремонтированные здания, школы, высаженные деревья". После чего вновь вернулся к критике брата. "Ты не из тех (обращение в женском роде), кто может говорить об исламе. Ты хоть повесься, умри, уйди из этого Ютуба, ты уже всем надоел - республике, народу, нам. Ты не даешь нам выйти, зарабатывать себе на пропитание. Мы опозоренные сидим, не можем отсюда выйти. Везде о тебе [...] говорят. "Он это сказал, он то сказал", из-за тебя мы стыдимся выходить и сидим здесь", - сказал он.

Второй брат Халитова также призвал Хасана остановиться и "не мучить своих отца и мать". "Ты и своих домашних мучаешь, и своих отца и мать мучаешь. Тебе лучше остановиться, закрыть свой рот. Не говори ничего, не делай эти записи", - сказал соавтор видеообращения к Хасану Халитову.

Читатель "Кавказского узла" выразил мнение, что видеообращение братьев сделано не добровольно. "Недавно прошла информация [...] что силовики запретили родным Халитова покидать свои дома. [...] Неужели те, кто организует эти показушные видео с обращениями, не понимают, что они позорят не Хасана Халитова, не его родных, а самих себя? Это ведь открытая демонстрация не только неприятия критики в свой адрес, но и собственного бессилия. Рады бы чеченские власти остановить Халитова и других оппонентов, но вот только не могут", - предположил он.

Схожее мнение высказали и авторы двух комментариев на русском языке под видеообращениями братьев Халитова. "Понятно, что не по собственной инициативе они выкладывают эти видео. По их лицам видно, что их снимают и заставляют это делать", - предположила, в частности, nikholi____b. "С ушей свисает лапша. Все знают, зачем и как они говорят", - заметил aitukaevm.

Всего по состоянию на 13.20 мск 5 декабря под видеообращениями в пабликах "Про Чечню и не только" и "Чечня онлайн" опубликовано соответственно 34 и 53 комментария, большинство из них на чеченском языке. Авторы большинства комментариев на русском языке поддержали критику братьев в адрес Хасана Халитова.

Напомним, в Турцию Рамзан Кадыров приезжал после того, как там были задержаны и арестованы подозреваемые в шпионаже и подготовке покушения на убийство шесть человек, в том числе четыре чеченца с российскими паспортами. Одной из предполагаемых целей киллеров был Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире телевидения нецензурно оскорбившего российского президента Владимира Путина, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни. В последние годы за рубежом были убиты несколько оппонентов Кадырова. В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле, сказано в справке "Кавказского узла" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".