Титул Кадырова "Мехкан Да" напомнил о культе личности Сталина

03 февраля 2023, 21:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Термин "Мехкан Да", в буквальном переводе - "отец народа", ранее не применялся в чеченском обществе. Попытка его ввести связана со стилем руководства Кадырова, который наследует сталинскую модель, указали опрошенные "Кавказским узом" историки и аналитики.

Как писал "Кавказский узел", проект закона, предлагающий дополнить должность главы Чечни титулом "Мехкан Да", опубликован на сайте парламента республики.

"Мехкан да" в переводе означает отец или глава страны. Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время, например, войны, сообщил 2 февраля сайт ИА "Чечен Инфо".

Среди вайнахов титул "Мехкан да" ранее не употреблялся, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Вайнахское общество было довольно сложным. Для того, чтобы давать такого рода звания, необходимо, чтобы была задача построить политическую нацию. Например, после распада СССР туркмены или казахи строят политическую нацию, поэтому появились титулы туркменбаши (глава туркмен) и елбасы (лидер нации) и . Или турки отреклись от османского прошлого, стали строить новую политическую нацию и появился термин ататюрк (отец турок). В Чечне сейчас впервые в чеченской истории посыл, что строится единая чеченская нация", - подчеркнул Ярлыкапов.

В Татарстане после окончания срока полномочий действующего главы российского региона Рустама Минниханова руководитель субъекта будет называться раис (глава), сообщило 23 декабря ТАСС. Звание елбасы (лидер, глава нации) носил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на протяжении 13 лет. 11 января Конституционный суд утвердил изменения в Конституции , лишив бывшего президента статуса лидера нации, сообщил "Коммерсант".

В ряду терминов, которые используются главам регионов и государств, термин "раис" стоит особняком, отличаясь от терминов "мехкан да", елбасы" и других. "Слово "раис" многозначно. Он может обозначать и главу региона, и президента. Но это никак не отец народа или территории", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предложение дать название "Мекхан Да", "отец страны", идёт совсем в другом ключе. "В том же ключе, что титулы ататюрк, туркменбаши, елбасы", - указал Ярлыкапов

Исторически термин "Мехк Да" (у ингушей) или "Мехкан Да" (у чеченцев) не использовался, согласилась старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Макка Албогачиева. "Персоны с таким титулом не было, потому что не было сословий, не было князей у вайнахов, не было главы государства", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам учёной, звание "отец страны" появилось совсем недавно используется у чеченцев и у ингушей для наименования главы региона.

"Когда отменили титул президента для глав республик, в обществах Ингушетии и Чечни появился этот термин "мехк да" по-ингушски или мехкан да по-чеченски, который вошел в употреблении неформально как название главы республики. В Ингушетии отцом страны называли и Юнус-Бека Евкурова (руководил Ингушетией с 2008 года до конца июня 2019 года - Прим. "Кавказского узла"). Этот термин воспринимается спокойно. При этом возраст главы региона не имеет значения для того,чтобы называть его "отцом страны", - пояснила Албогачиева.

Термин "Мехкан Да" стоит в ряду титулов типа елбасы, туркменбаши или созданного пропагандой неофициального титула президента Беларуси "Батька", указал политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин. "Это признак того, что называется "харизматическим лидером", но в средневековом смысле слова этого. Харизма тогда понималась как прямое доказательство божьей благодати, ему помогают свыше, поэтому он побеждает, ему везёт. То есть это был институционализированный показатель", - сказал он.

По словам политолога, "харизму" Сталина после его смерти признали культом личности.

"Через такую же фазу проходит и Кадыров. И это логично, потому что та политическая культура, которую он строит — единоначалие, вертикаль власти — она нуждается в такой идейной подпорке, как "отец страны". Отец земли по-русски — это верховенство над территорией и её жителями. Он отец, они его дети, он может наказать, если что, он понимает истину. При этом он не выбран. Отца же не выбирают. Он постоянен. Вечен. Это показывает, с одной стороны, уровень демократических институтов в Чечне, а с другой - стремление Кадырова к суперисторическому существованию. Ведь отца страны нельзя просто переизбрать и сместить", - сказал Орешкин.

3 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно объявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". Однако уже 6 сентября 2022 года Кадыров в видеообращении заявил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. По его словам, разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Политологи связали этот демарш с федеральными амбициями главы Чечни. 5 октября 2022 года Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что парламентарии предложили дополнить название должности главы Чечни "его смысловым, но не буквальным, переводом на чеченский язык, который звучит как "Мехк-Да". По его словам, это не "титул". "В чеченском языке "глава семьи" переводится как "х1усамда", а "глава села" как "йуртда" и ни один носитель чеченского языка не воспринимает эти речевые обороты буквально как "отец семьи" или "отец села", иначе получалось бы что в нашем регионе почти 400 "отцов сёл и посёлков", - написал он в своем Telegram-канале 2 февраля. Введение нового термина он объяснил заботой о сохранении и развитии культуры и самобытности чеченского народа.

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи ранее указывали на схожесть моделей управления Кадырова и Сталина. Видеоролики про участие детей Рамзана Кадырова в боевых действиях на Украине, которые он публиковал в своем Telegram-канале в октябре 2022 года, призвано затронуть примитивные представления о справедливости и мужественности, поскольку кадыровская модель власти, как сталинская, держится на попытке сплотить людей вокруг идеи, указал тогда Дмитрий Орешкин. Кадыров заставил вспомнить о Сталине, отчитавшись о поездке детей на фронт, подчеркнул Алексей Малашенко.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.